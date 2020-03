Teraz - gdy również mieszkańcy Indii znaleźli się na przymusowej narodowej kwarantannie - już trzy miliardy ludzi na całym świecie musi pozostać w domu z powodu koronawirusa – donosi AFP. To efekt decyzji wielu rządów, które wprowadziły w swoich krajach bardzo restrykcyjne zasady, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Zdjęcie Puste ulice Madrytu, miasto zamarło, ludzie w zdecydowanej większości musieli pozostać w domach /AFP

Choć metody są różne. W niektórych krajach jest jedynie zalecenie, aby pozostać w domu, w innych jest obowiązkowa kwarantanna, jeszcze inne wprowadziły godzinę policyjną.



Przypomnijmy, we wtorkowym orędziu do narodu premier Indii Narendra Modi ogłosił zakaz wychodzenia z domu przez najbliższe trzy tygodnie. W praktyce oznacza to całkowity opuszczania swoich domów. "Całkowite zamknięcie całego kraju, każdej ulicy, każdej rodziny, każdego obywatela. Będzie to kosztowne, ale na każdym z nas spoczywa teraz odpowiedzialność - powiedział premier. Za naruszenie nowych zasad grozi do dwóch lat więzienia.

Z drugiej strony, niektóre duże kraje - szczególnie Stany Zjednoczone i Brazylia - ciągle wzbraniają się przez podjęciem bardzo zdecydowanych kroków zalecających bądź nakazujących pozostanie w domu.



Jak stwierdziła w ubiegłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), epicentrum nowego wirusa SARS-CoV-2 zostało przeniesione z Chin do Europy.

W Polsce rząd wprowadził zakaz wychodzenia z domu tylko poza niezbędnymi sytuacjami. "Ten efekt, który dzisiaj mamy, mniejszego przyrostu przypadków koronawirusa niż się spodziewaliśmy, nie może nas usypiać. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje i musimy wdrożyć kolejne ograniczenia - zapowiedział we wtorek 24 marca premier Mateusz Morawiecki.

Nowe ograniczenia mają obowiązywać do 11 kwietnia.