W ciągu ostatniej doby na Ukrainie zarejestrowano aż 3144 nowych infekcji, zmarły 53 osoby - poinformował w piątek (11 września) ukraiński resort zdrowia. Rekordową liczbę zakażeń koronawirusem - 1382 nowe przypadki - odnotowano też w Czechach.

Zdjęcie 10 września odnotowano na Ukrainie rekordową liczbę zakażeń koronawirusem /GENYA SAVILOV / AFP /AFP

Poprzedni rekord dobowy nowych zakażeń koronawirusem na Ukrainie- 2836 przypadków - zanotowano 5 września.

Reklama

Obecnie na Ukrainie zakażonych jest 78 675 osób.

Najwięcej przypadków w ciągu minionej doby zanotowano w Kijowie (404), w obwodzie tarnopolskim (302), odeskim (283), charkowskim (280), chmielnickim (198) i lwowskim (174)

Na Ukrainie trwa do 31 października tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców.

Rekord zakażeń w Czechach

Z kolei w Czechach łącznie infekcję koronawirusową potwierdzono u 32 413 osób, z których 20 800 już wyzdrowiało, a 448 zmarło. U większości zakażonych infekcja ma łagodny przebieg. W szpitalach przebywa obecnie 249 chorych, stan 64 z nich lekarze określają jako poważny.

Po raz pierwszy czterocyfrową liczbę nowych zakażeń odnotowano we wtorek (8 września). Było ich wtedy 1161, a następnego dnia tylko o jedno mniej. Liczba osób hospitalizowanych wzrosła w ciągu ubiegłego miesiąca ponad dwukrotnie, a chorych w stanie poważnym niemal czterokrotnie.

Jak zaznaczył minister zdrowia Adam Vojtiech, pogorszenia się sytuacji epidemicznej nie należy wiązać z powrotem uczniów do szkół, gdyż wśród nowo zakażonych tylko 7 proc. to dzieci w wieku do 15 lat.

Najwięcej infekcji wśród młodych

Z raportów krajowych (wojewódzkich) stacji sanitarno-epidemiologicznych wynika, że najwięcej infekcji - blisko jedną piątą łącznej ich liczby - wykryto u osób wieku od 25 do 34 lat. Podobny udział w nosicielstwie koronawirusa mają grupy wiekowe od 45 do 54 lat oraz od 35 do 44 lat.

Od czwartku (10 września) obowiązuje noszenie maseczek wewnątrz budynków na terenie całego państwa. Już od początku września wymagano tego w pojazdach transportu publicznego, jak też przy wizytach w urzędach oraz w instytucjach opieki zdrowotnej i społecznej.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców