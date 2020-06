Koronawirus na Ukrainie. Największy dobowy wzrost zakażeń

Minionej doby wykryto na Ukrainie 588 przypadków zakażenia koronawirusem - to najwyższy do tej pory dobowy bilans potwierdzonych infekcji. 12 chorych zmarło, a 602 osoby wyzdrowiały - poinformowało w czwartek (4 czerwca) tamtejsze ministerstwo ochrony zdrowia.

Bilans zainfekowanych wzrósł do 25 411, zgonów do 747, a wyzdrowiałych do 11 042.

"Mamy dziś z jednej strony rekord liczby wyzdrowiałych, a z drugiej 'antyrekord', jeśli chodzi o liczbę potwierdzonych przypadków zachorowań" - podkreślił w czwartek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Dzień wcześniej informowano o 483 nowych zakażeniach, a we wtorek o 328.

Na COVID-19 zachorowało w kraju łącznie 1829 dzieci i 4888 pracowników medycznych. Hospitalizacji wymagało 7737 chorych, a 297 pacjentów podłączono do respiratorów.

W ciągu ostatniej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto w obwodzie lwowskim (85), w Kijowie (77) i w obwodzie żytomierskim (53). Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3481) i w Kijowie (3210).

Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że w kraju przeprowadzono do tej pory około 392 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa oraz ok. 30 tys. testów na przeciwciała koronawirusa.

W kraju do 22 czerwca trwa "adaptacyjna kwarantanna". Polega ona na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia restrykcji w regionach zależy od liczby zakażeń, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na COVID-19 i liczby przeprowadzanych testów.

