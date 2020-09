W ciągu ostatniej doby na Ukrainie wykryto 2411 zakażeń SARS-CoV-2, 940 osób wyzdrowiało, a 57 chorych zmarło z powodu COVID-19 - przekazał we wtorek (8 września) ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dobowy bilans zgonów od początku pandemii.

Zdjęcie Koronawirus na Ukrainie /Hennadii Minchenko/ Ukrinform/Barcroft Media /Getty Images

Minionej doby hospitalizowano 434 osoby. - Zbliżamy się do ośmiu tys. hospitalizowanych. W porównaniu z lipcem ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie, w połowie lipca było to 3,5 tys. osób - zaznaczył Stepanow.

Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w poniedziałek w Kijowie (235) i w obwodzie charkowskim (230), a ogółem w kraju wykonano 42 tys. testów.

Łącznie zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 140 479 osób, od początku pandemii zmarło 2934 chorych na COVID-19, a wyzdrowiało 63 546 pacjentów. W kraju jest 73 999 aktywnych infekcji SARS-CoV-2.

Do 31 października na Ukrainie trwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców.