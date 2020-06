Na Ukrainie u 917 osób wykryto w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem, 19 chorych zmarło, a 233 pacjentów wyzdrowiało - przekazał w niedzielę 28 czerwca ukraiński resort ochrony zdrowia. Do szpitali trafiło 237 osób - najwięcej w ciągu doby od początku epidemii.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Ovsyannikova Yulia/ Ukrinform/Barcroft Media /Getty Images

Podczas sobotniej narady u prezydenta minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow podkreślił, że w ciągu ostatniego miesiąca sytuacja epidemiologiczna znacznie się pogorszyła; zwiększyła się liczba zakażonych i hospitalizowanych. Wśród głównych przyczyn wzrastania liczby chorych na COVID-19 są: przepełnienie transportu publicznego, lekceważenie środków ochrony osobistej i nietrzymywanie dystansu w miejscach publicznych - dodał.

Zaznaczył, że w niektórych obwodach zapełnienie łóżek w szpitalach przeznaczonych do leczenia COVID-19 wynosi 40-60 proc., ale przy obecnym tempie zachorowań miejsc w szpitalach zacznie brakować.

Dzieci nie wrócą do szkół?

Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow zwrócił uwagę podczas posiedzenia, że najwięcej naruszeń regulacji dotyczących COVID-19 odnotowywanych jest w obwodach winnickim, lwowskim, odeskim, tarnopolskim i w Kijowie.

W obwodzie lwowskim wykryto kolejny dzień z rzędu najwięcej zakażeń (173). Region ten jest na pierwszym miejscu pod względem ogólnej liczby potwierdzonych przypadków od początku epidemii. Wykryto tam 5177 zakażeń, w Kijowie potwierdzono 4935 przypadki, a w obwodzie czerniowieckim - 4686.

Możliwe, że w związku z obserwowaną dynamiką zachorowań w części szkół w kraju jesienią będzie prowadzone zdalne nauczanie - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Ogółem w kraju obecność koronawirusa potwierdzono u 42 982 osób, z czego 1129 zmarło, a 18 934 wyzdrowiało. W piątek poinformowano o najwyższej dotychczas dobowej liczbie zakażeń - 1109.

Przeprowadzono ok. 642 tys. testów metodą PCR i ok. 195 tys. testów na przeciwciała koronawirusa. Ok. 14 tys. testów wykonano w ciągu minionej doby.