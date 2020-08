W ciągu ostatnich 24 godzin testy potwierdziły kolejnych 2141 zakażeń koronawirusem. Odnotowano też 30 zgonów chorych na COVID-19. Wyzdrowiało 380 osób - poinformował w poniedziałek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Zdjęcie Koronawirus na Ukrainie /Hennadii Minchenko/ Ukrinform/Barcroft Media /Getty Images

Dzień wcześniej informowano o 2096 zakażeniach, a w sobotę o 2481 i był to najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii w tym kraju.

Minionej doby przeprowadzono na Ukrainie ok. 18 tys. testów na obecność koronawirusa w organizmie, a najwięcej infekcji wykryto w Kijowie - 277, obwodzie odeskim - 189 - i charkowskim - 187.

Stepanow podkreślił, że poprzedniego tygodnia potwierdzono ok. 14,5 tys. zakażeń (dla porównania w tygodniu 10-16 sierpnia było to ok. 10,9 tys.); 2,8 tys. osób hospitalizowano (18-24 maja było to np. ok. 750).

Przedłużona kwarantanna adaptacyjna

Łącznie na Ukrainie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 121 215 osób, zmarło od początku pandemii 2557 chorych na COVID-19, a wyzdrowiało 57 114 pacjentów. W kraju jest 61 544 aktywnych przypadków SARS-CoV-2, o 1731 więcej niż dzień wcześniej.

W ubiegłym tygodniu ukraiński rząd przedłużył w kraju tzw. kwarantannę adaptacyjną do 31 października oraz wprowadził tymczasowy zakaz wjazdu do kraju dla obcokrajowców, który obowiązuje od 28 sierpnia do 28 września.