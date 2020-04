Koronawirus na Ukrainie: Żona nie wpuściła męża, który wrócił z Polski

Z obawy przed możliwym zakażeniem koronawirusem mieszkanka Tarnopola nie wpuściła do mieszkania swojego męża, który wrócił z pracy w Polsce. Służby musiały mu pomóc w znalezieniu miejsca do odbycia kwarantanny - poinformowała w poniedziałek ukraińska policja.

Zdjęcie Ukraińskie służby, zdjęcie ilustracyjne /STR / AFP /AFP

Biuro prasowe policji obwodu tarnopolskiego przekazało, że zgodnie z przepisami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa mężczyzna po powrocie do kraju chciał poddać się domowej kwarantannie, jednak małżonka nie wpuściła go do domu. Spędził noc na ulicy, a następnego dnia poszedł na policję - poinformowała policja.

Służby skierowały go do jednej z placówek medycznych przeznaczonych dla obywateli, którzy nie mają gdzie spędzić obowiązkowej 14-dniowej samoizolacji po przyjeździe z zagranicy.

Przypomniano, że za naruszenie zasad samoizolacji grozi kara od 17 tys. do 34 tys. hrywien (2,6 tys. - 5,2 tys. zł).