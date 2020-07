"Szanse na to, że będziemy mieli skuteczną szczepionkę na koronawirusa w tym roku, są niewielkie" - ostrzega naczelny lekarz Anglii. "Nikt nie powinien się co do tego łudzić" - podkreśla Chris Whitty.

W poniedziałek (20 lipca) artykuł w piśmie naukowym "Lancet" potwierdził wcześniejsze doniesienia o postępach w pracy nad szczepionką na Uniwersytecie Oksfordzkim . Chris Whitty tonuje jednak nastroje.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani i dumni z przewodniej roli, jaką Królestwo odgrywa w badaniach nad szczepionką, ale nikt nie powinien się łudzić. Szanse, że przed świętami dostaniemy wysoce efektywną szczepionkę, są moim zdaniem bardzo małe" - stwierdził naczelny lekarz Anglii.

Obecny na tym samym posiedzeniu jego zastępca Jonathan van Tam mówił jednak o "ostrożnym optymizmie" co do pojawienia się szczepionki przed Bożym Narodzeniem. Zastrzegał jednak, że miałaby ona prawdopodobnie ograniczone działanie i nie mogłaby być używana równolegle ze szczepionką na sezonową grypę.



Tymczasem posłowie parlamentarnej komisji zdrowia zapytali Whitty'ego, czy ewentualna szczepionka powinna być obowiązkowa.

"Jeśli chodzi o wymóg prawny, to zdecydowanie w to wątpię. Ostatecznie to decyzja polityków, ale zmuszanie ludzi do szczepienia nie wydaje się dobrym rozwiązaniem - niezależnie od okoliczności" - stwierdził naczelny lekarz Anglii.



Minister zdrowia Matt Hancock mówił jednak wcześniej, że brytyjski rząd rozważa wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla dzieci.

