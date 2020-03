Koronawirus. Najnowsze statystyki WHO na temat liczby zakażeń na świecie

Aktualnie na świecie jest 125 tys. zakażeń wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, głównie w Europie i Bliskim Wschodzie – wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Trzecie ognisko pandemii rozwija się w USA.

W sumie od wybuchu epidemii w Chinach w grudniu 2019 r. do czwartku rano zarejestrowano na świecie ponad 220 tys. przypadków tego zakażenia oraz ponad 10 tys. zgonów. Jednocześnie prawie 86 tys. pacjentów wyzdrowiało. Zdecydowana większość z nich jest w Chinach.

Aktualnie na świecie jest 125 tys. zakażeń wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2. Chodzi o osoby, które wciąż są zainfekowane tym patogenem i jeszcze go nie zwalczyły. Spośród tych pacjentów 118,4 tys., czyli 95 proc., wykazuje jedynie łagodne lub umiarkowane objawy zakażenia.

Jedynie u 6,8 tys. chorych dolegliwości są poważne lub wręcz krytyczne - informuje WHO.

Trzecie ognisko pandemii w USA

Zdecydowana większość aktualnych zakażeń jest w Europie i na Bliskim Wschodzie, gdzie rozwijają się dwa największe ogniska pandemii. Trzecie duże ognisko rozwija się w USA.

W Europie najbardziej dramatyczna sytuacja jest wciąż we Włoszech, gdzie zarejestrowano dotąd 36 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 3 tys. zgonów. Minionej doby zmarło aż 475 chorych. W Hiszpanii jest już 15 tys. zakażonych i 638 zgonów, w Niemczech - odpowiednio ponad 123 tys. i 28, a we Francji - ponad 9,1 tys. i 264. W Polsce do czwartku rano zarejestrowano 305 zakażeń i 5 zgonów.

W Iranie odnotowano dotąd prawie 18 tys. zakażeń oraz ponad 1,1 tys. zgonów. Na ten kraj przypada 90 proc. wszystkich zakażeń na Bliskim Wschodzie, których w sumie jest około 20 tys.

Przybywa zakażeń w USA. Do tej pory odnotowano tam prawie 10 tys. infekcji koronawirusem oraz 155 zgonów.

Chiny: Epidemia wygasła

W Chinach epidemia wygasła. W ciągu ostatniej doby nie wykryto tam żadnej lokalnej infekcji koronawirusem. Odnotowano w tym okresie 34 nowe zakażenia, ale dotyczą one jedynie osób, które przyjechały z zagranicy.

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus apeluje, żeby poszczególne kraje na świecie podejmowały kompleksowe działania walk z pandemią, polegające głównie na wykrywaniu zakażeń, testowaniu, izolowaniu chorych i leczeniu oraz śledzeniu możliwych transmisji infekcji.