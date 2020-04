"Popełniacie w Europie i USA duży błąd, decydując się na brak obowiązku noszenia maseczek" - powiedział w wywiadzie dla "Science" główny "mózg" walki z koronawirusem w Chinach George Gao. Odmienne stanowisko przedstawia jednak WHO, która nie widzi konieczności obowiązkowego zakładania masek.

George Gao to szef chińskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, uznawany za główny "mózg" walki z pandemią koronawirusa w Chinach. To właśnie tam pierwszy raz pojawił się groźny patogen, skąd rozprzestrzenił się na cały świat. Po miesiącach walki, w Chinach nastąpił przełom, dziś kraj powoli wraca do normalności.

"Science" zapytała naukowca, będącego na pierwszym froncie walki z patogenem, jakie ma spostrzeżenia i rady dla krajów, które dziś są ogarnięte epidemią.

Najważniejsze rady eksperta

Ekspert zauważa, że Chiny szybko zdecydowały o odcięciu Wuhanu od reszty świata. To tam wybuchła epidemia i to tam skupiła się większość liczby zakażeń.

"Podstawą walki z epidemią jest zachowanie odpowiedniego dystansu między ludźmi, izolowanie się" - wskazuje George Gao.

Ekspert zaleca także poddanie kwarantannie wszystkich osób, które miały styczność z zakażonym. W Chinach tworzono specjalne tymczasowe szpitale, w których izolowano osoby zgłaszające nawet lekkie objawy. Dzięki temu możliwe było powstrzymanie roznoszenia koronawirusa w większej skali - tłumaczy.

Gao zauważa także, że ważne są masowe testy lub choćby pomiary temperatury na każdym kroku. Dzięki temu można odizolować więcej osób stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego - przekonuje.

Maseczki - nosić czy nie nosić?

Ekspert z Chin zabrał głos także w temacie noszenia maseczek ochronnych. "Popełniacie w Europie i USA duży błąd, decydując się na brak obowiązku noszenia maseczek" - uznał.

Jego zdaniem, maseczki są kluczowym działaniem prewencyjnym. Jak wskazał, bezobjawowe lub bardzo lekkie zakażenie może wykazywać aż 80 proc. osób z patogenem. Jeśli taka osoba, nieświadoma, że jest nosicielem, nie założy maseczki, może zarazić kolejne osoby - dla których koronawirus może stać się śmiertelnym zagrożeniem.

Maseczki są więc uzasadnione, by niepotrzebnie nie ryzykować życia i zdrowia innych ludzi - mówi.

Słowa te stoją jednak w sprzeczności z oficjalnymi wytycznymi WHO. Przypomnimy, że organizacja poinformowała w komunikacie, że osoby zdrowe nie powinny nosić masek.

Doktor Mike Ryan z WHO podkreślił, że tylko ludzie chorzy i opiekujący się chorymi powinni zakładać maski ochronne.

Jego zdaniem, nie ma dowodów, aby maseczki przynosiły korzyści. "Wręcz przeciwnie - są dowody, że nieprawidłowe użycie masek wyrządza szkody" - ocenił Mike Ryan.

Podobne zalecenia wydało także polskie Ministerstwo Zdrowia "W tej chwili skala zachorowań nie jest tak duża, żebyśmy rekomendowali noszenie masek przez zwykłych obywateli" - stwierdził minister Łukasz Szumowski.

"Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2" - brzmi oficjalna rekomendacja MZ.

Nie każdy zgadza się z WHO

Nie każdy kraj respektuje jednak zasady, jakie ogłosiła WHO. Czechy i Słowacja wprowadziły nakaz noszenia maseczek. Od 1 kwietnia także Austria dołączyła do listy państw z podobnym nakazem, stosowanym jednak tylko w supermarketach.

Nakaz noszenia masek w placówkach handlowych i miejscach publicznych chce także wprowadzić jedno z niemieckich miast - informuje Deutsche Welle.

Źródło patogenu

George Gao wypowiedział się także w temacie źródła koronawirusa i poszukiwania skutecznego leku.

Zdaniem eksperta, nie można uznać, że chińska populacja nabyła już grupową odporność. Naukowiec zapowiedział także, że w kwietniu zostaną opublikowane wyniki badań klinicznych nad zastosowaniem leku remdesivir w leczeniu COVID-19. Lek ten był dotąd stosowany w leczeniu m.in. Eboli.

Pytany o źródło patogenu, wskazał, że targ dzikich zwierząt w Wuhanie mógł być nie tyle pierwotnym źródłem koronawirusa, ile miejscem jego namnożenia.