Koronawirus. "New York Times": USA chcą oskarżyć chiny o próby wykradzenia szczepionki

Stany Zjednoczone planują oskarżyć Chiny o próby wykradzenia szczepionki przeciw COVID-19 - twierdzi dziennik "New York Times", według którego nielegalnym pozyskaniem danych z prac nad szczepionką zainteresowane są również inne kraje, w tym Iran.

Według informacji "NYT", do wydania oficjalnego ostrzeżenia przed cyberatakami, których celem miało być przejęcie danych z prac nad szczepionką, przygotowują się amerykańskie ministerstwo bezpieczeństwa narodowego oraz Federalne Biuro Śledcze (FBI). Zdaniem obu instytucji, operacje cybernetyczne prowadzone są przez najbardziej uzdolnionych chińskich cyberprzestępców i szpiegów. Mają one stanowić część fali ataków, które nasiliły się ze strony wrogich USA państw podczas pandemii koronawirusa - pisze dziennik.

Ostrzeżenie FBI i resortu bezpieczeństwa narodowego USA, według gazety, ma zawierać twierdzenia o próbach wykradzenia przez Chiny "własności intelektualnej o dużej wartości i danych z zakresu zdrowia publicznego dotyczących szczepionek, leczenia i testowania". W ocenie dziennika, dokument ogniskuje się wokół cyberszpiegostwa i działań przypisywanych "nietradycyjnym aktorom". W ten eufemiczny sposób określa się naukowców i studentów, którzy, według administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, działają na zlecenie obcych służb i wykradają dane z amerykańskich laboratoriów (również w sektorze prywatnym).

Wyścig po szczepionkę

Na całym świecie realizowane są obecnie liczne projekty mające na celu opracowanie potencjalnej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 powodującemu chorobę COVID-19.

Pierwsze ognisko epidemii wykryto w mieście Wuhan, w chińskiej prowincji Hubei. Obecnie najwięcej zachorowań notuje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba potwierdzonych zakażeń przekroczyła 1,32 mln, a zgonów - 80 tys.

Oskarżenia Izraela pod adresem Iranu

"NYT" przypomina, że w kwietniu Izrael oskarżył hakerów działających na zlecenie Iranu o próbę sparaliżowania krajowych systemów wodociągowych.

Do ataków na infrastrukturę doszło w pierwszych dniach zarządzonej przez premiera Benjamina Netanjahu powszechnej izolacji. Dziennik podkreśla jednak, że Izrael do tej pory nie przedstawił wiążących dowodów na to, że za cyberatakiem na wodociągi stoi Teheran.