281 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w Niemczech do 4879.

Zdjęcie Coraz więcej ofiar COVID-19 u zachodniego sąsiada Polski /Sascha Schuermann /Getty Images

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 87 w porównaniu z dobowym bilansem z wtorku. RKI notuje dobowe wzrosty śmiertelności drugi dzień z rzędu.

W ciągu minionych 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 2237 osób, o 452 więcej w stosunku do danych przekazanych we wtorek. Również liczba dobowych infekcji rośnie drugi dzień z rzędu. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 145 694.

Ok. 4200 zainfekowanych osób zostało uznanych za wyleczone w ciągu ostatniej doby. Ogółem wyzdrowiało ok. 99,4 tys. zakażonych. To 68 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem w Niemczech.

Dotychczas najwięcej przypadków SARS-CoV-2 wykryto w Bawarii - 38 814, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 30 185 i w Badenii-Wirtemberdze - 28 898.

