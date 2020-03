Media opisują poufną strategię dla niemieckiego MSW. Plan przewiduje masowe testowanie oraz izolację zarażonych.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Darryl Dyck/The Canadian Press via AP /East News

Jak informują w piątek (27.03.2020) dziennik "Sueddeutsche Zeitung" oraz stacje NDR i WDR poufna strategia opanowania epidemii przygotowana została dla niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Za wzór do naśladowania stawia działania Korei Południowej, gdzie masowo przeprowadzane testy na obecność koronawirusa pozwoliły na szybką izolację osób zarażonych i powstrzymanie epidemii.

Reklama

Według cytowanego przez media dokumentu znaczne zwiększenie liczby testów w Niemczech jest niezbędne i pilne, aby ratować zdrowie i życie ludzi, ale także zapobiec jeszcze poważniejszym konsekwencjom gospodarczym epidemii. Autorzy strategii zalecają przeprowadzanie testów "zarówno u osób, które same podejrzewają u siebie zarażenie koronawirusem, jak i wszystkich osób, z którymi miały kontakt osoby o pozytywnym wyniku testu".

200 tysięcy testów dziennie

Eksperci mają nadzieję, że w Niemczech bardzo szybko można zwiększyć możliwości przeprowadzania testów. Proponowany przez nich scenariusz działań zakłada, że od 6 kwietnia możliwe będzie przeprowadzania 50 tysięcy badań dziennie, od 13 kwietnia 100 tysięcy, zaś pod koniec kwietnia 200 tysięcy dziennie - pisze "Sueddeutsche Zeitung" w wydaniu online.

Aktualnie, według ministra zdrowia Jensa Spahna, tygodniowo możliwe jest przeprowadzanie w Niemczech od 300 tysięcy do 500 tysięcy testów na COVID-19. Autorzy strategii zalecają odejście od dotychczasowej metody działania, która polega na "testowaniu, aby potwierdzić sytuację", na rzecz działań wyprzedzających. Dzięki takiemu podejściu Korei Południowej udało się uniknąć daleko idących ograniczeń i zakazów opuszczania domów - twierdzą eksperci.

Rekomendują też innowacyjne metody przeprowadzania badań, jak stanowiska drive trough albo w formie budki telefonicznej, które ogranicza ryzyko zarażenia się personelu medycznego. Aby ułatwić poszukiwania osób, z którymi kontakt mieli zarażeni, należy wykorzystać nowe technologie, a nawet śledzenie telefonów komórkowych - wynika z dokumentu, opisanego przez "Sueddeutsche Zeitung". Wdrożenie tej procedury pozwoli także w przyszłości na szybkie przeciwdziałanie epidemii w przypadkach pojawienia się wirusa.

Czarny scenariusz: Milion ofiar śmiertelnych

Także dziennik "Bild" informuje o dotyczących zwiększenia liczby testów na COVID-19 uzgodnieniach między Urzędem Kanclerskim a krajami związkowymi. Proponuje się m.in. włączenie w te działania laboratoriów weterynaryjnych.

Według tygodnika "Der Spiegel" autorzy strategii dla MSW opisali także najbardziej negatywny scenariusz dla Niemiec. Gdyby władze nie podjęły daleko idących działań, by powstrzymać epidemię, bardzo szybko doszłoby do zarażenia 70 procent społeczeństwa. To oznaczałoby, że 80 procent pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej nie mogłoby liczyć na terapię. Wówczas liczba ofiar śmiertelnych epidemii przekroczyłaby milion.

Według najnowszych danych w Niemczech potwierdzono do piątku 43 700 przypadków zrażenia koronawirusem. 270 osób zmarło - podaje agencja dpa.

Anna Widzyk

Redakcja Polska Deutsche Welle