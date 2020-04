Tragiczne doniesienia z Włoch i Francji. W Italii minionej doby zmarło 766 osób zakażonych koronawirusem. Tym samym liczba zmarłych ofiar epidemii wzrosła tam do 14681. Kilkaset zgonów z powodu COVID-19 zanotowano w ciągu ostatnich 24 godzin także we Francji - 588. W sumie w tym kraju z powodu koronawirusa zmarło już 5091 osób.

Francja, personel medyczny wokół chorego na COVID-19

We Włoszech - pierwszym europejskim kraju, w którym wybuchła epidemia koronawirusa - w ciągu minionej doby zmarło 766 osób chorych na COVID-19. Tym samym liczba zmarłych od początku kryzysu wzrosła do 14 681. Dotąd potwierdzono około 120 tys. przypadków zakażeń.

W całym kraju zakażonych wirusem jest obecnie ponad 85 tys. osób; to o około 2300 więcej w porównaniu z czwartkiem.

Liczba wyleczonych wynosi prawie 20 tysięcy. Jest wyższa o 1480 od tej z poprzedniego dnia.

Na oddziałach intensywnej terapii w całym kraju przebywa 4068 osób. W ciągu ostatniej doby przyjęto na nie 15 chorych.

Także w piątek poinformowano, że zmarło już 77 lekarzy zakażonych koronawirusem.

"Szczyt zachorowań jeszcze nie minął" - wyjaśnił na konferencji prasowej ordynator oddziału intensywnej terapii w rzymskiej klinice Gemelli Massimo Antonelli. Jak zaznaczył, "tendencja spadkowa, którą obserwujemy jest rezultatem tego, co się stało w ciągu ostatnich trzech tygodni". Tak odniósł się do restrykcji i ograniczeń w poruszaniu się, wprowadzonych przez rząd na początku marca.

Najnowsze dane z Francji

We Francji bilans ofiar koronawirusa wzrósł o 588 zmarłych. Łącznie w tym kraju zanotowano już 5091 zgonów.

W czwartek francuska prasa podała, że w związku z dużą liczbą ofiar w stołecznym regionie Ile-de-France paryska prefektura przekształca zarekwirowany magazyn na podparyskim targu Rungis w kostnicę. Natomiast nieczynne lotnisko Orly zostanie zamienione w centrum ewakuacji chorych.

Na parkingu lotniska postawiono ogromne namioty, w których personel medyczny przygotowuje pacjentów do transportu m.in. do Kraju Loary oraz Normandii. Jak poinformowała obecna na miejscu reporterka stacji BFM TV, niewykluczone, że pacjenci będą również ewakuowani stamtąd do innych krajów europejskich przy pomocy śmigłowców, samolotów wojskowych oraz cywilnych