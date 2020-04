Koronawirus. Nowy Jork: 88 proc. pacjentów podłączonych do respiratorów nie przeżyło

88 proc. pacjentów chorych na COVID-19, a leczonych przy pomocy respiratorów w nowojorskim systemie szpitalnym nie przeżyło - wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie "Journal of the American Medical Association" (JAMA), na które powołuje się m.in. "The Independent". Analiza ta jest dotąd największym i najbardziej kompleksowym spojrzeniem na walkę z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych.

Zdjęcie Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, zdj. ilustracyjne /Cezary Pecold /East News

Artykuł w czasopiśmie "Journal of the American Medical Association" (JAMA) - tygodniku wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne - ukazał się pięć tygodni po wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych. Rzuca on nowe światło na nowojorski system opieki zdrowotnej i jego działania w związku z epidemią koronawirusa.

Reklama

Naukowcy stwierdzili - pisze "The Independent" - że 20 proc. wszystkich tam hospitalizowanych z powodu COVID-19 zmarło. Liczba ta jest porównywalna z liczbą zmarłych "w normalnych czasach", wśród osób przyjętych z powodu zaburzeń oddechowych. Liczby te różnią się jednak, kiedy bierze się pod uwagę chorych wspomaganych respiratorami.

Eksperci wskazali, że w Nowym Jorku zmarło 88. proc. z 320 pacjentów z COVID-19, leczonych przy pomocy tych urządzeń. Przed pandemią w tamtejszych szpitalach, jak wynika z badań, zmarło ok. 80 proc. takich osób.

"Jest to smutna liczba" - przyznała Karina Davidson, główna autorka badania i profesor w Feinstein Institutes for Medical Research w Northwell.

W amerykańskich mediach podkreśla się, że opublikowana na łamach "JAMA" analiza jest największym i najbardziej kompleksowym spojrzeniem na dane w Stanach Zjednoczonych. Badacze sprawdzili bowiem elektroniczną dokumentację medyczną 5700 pacjentów zakażonych COVID-19 między 1 marca a 4 kwietnia, którzy byli leczeni w 12 szpitalach nadzorowanych przez Northwell Health. 60 proc. badanych stanowili mężczyźni, 40 proc. kobiety. Średnia wieku badanych wyniosła 63 lata.

"The Independent" podkreśla również, że 57 proc. zmarłych na koronawirusa miało nadciśnienie tętnicze, 41 proc. było otyłych, a 34 proc. miało cukrzycę. Co więcej, 30 proc. pacjentów przyjętych do szpitala nie miało gorączki, która jest wskazywana jako jeden z głównych objawów obecności patogenu w organizmie.