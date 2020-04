Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zapowiedział we wtorek 21 kwietnia, że uczyni wszystko, by w metropolii możliwe było podwojenie testów na obecność koronawirusa do 40 tys. próbek dziennie. Chodzi zarówno o testy diagnostyczne, jak i wykrywające przeciwciała - podkreślił.

Wywodzący się z Partii Demokratycznej gubernator Nowego Jorku oświadczył również, że podczas wtorkowego spotkania z Donaldem Trumpem otrzymał osobiste zapewnienie od prezydenta, że władze federalne wspomogą krajowy sektor farmaceutyczny produkujący zestawy testowe, gwarantując płynność i federalne finansowanie dostaw nieodzownych odczynników chemicznych.

Cuomo podkreślił również, że prezydent Stanów Zjednoczonych solennie przyrzekł, że dopilnuje, by kwestia dofinansowania władz regionalnych i samorządowych w ich walce z epidemią koronawirusa była uregulowana w następnym pakiecie pomocowym.

Pakiet pomocy dla gospodarki

21 kwietnia Senat USA przegłosował pakiet pomocy dla gospodarki. Opiewa on na 500 mld USA. Z tej sumy 322 miliardy USD przeznaczone zostaną na uzupełnienie programu pożyczek dla poszkodowanego przez epidemię małego biznesu.

Wynegocjowany przez kierownictwo Kongresu i przedstawicieli Białego Domu pakiet przewiduje również m.in. 75 miliardów dolarów dodatkowego wsparcia dla szpitali i ok. 25 miliardów USD na testy na obecność SARS-CoV-2.

Kontrolujący Senat republikanie wymogli, by pakiet nie obejmował dodatkowych funduszy dla władz stanowych i lokalnych, o które zabiegali mający większość w Izbie Reprezentantów demokraci i wielu gubernatorów - podał we wtorek portal radia NPR. Kwestia ta ma być ujęta w następnym pakiecie - po przeprowadzeniu kolejnej rundy negocjacji - zaznaczyła stacja, powołując się na źródła w Białym Domu.