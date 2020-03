Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem odradza podróże do Iranu. Odradza też wycieczek do Izraela oraz na terytoria podległe władzom Autonomii Palestyńskiej.

Resort w zaktualizowanych we wtorek informacjach dla podróżujących do Iranu podkreślił, że Światowa Organizacja Zdrowia określa epidemię koronawirusa jako "stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym".

MSZ zaapelowało o śledzenie bieżących doniesień na temat zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę. jak zaznaczono, aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Resort zarekomendował także obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.

"Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania do Iranu" - podkreślił w zaktualizowanych informacjach dla podróżujących polski MSZ.

Kwarantanna w Izraelu

Izrael wprowadził obowiązek poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie dla wszystkich podróżnych przybywających z zagranicy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, bez względu na obywatelstwo i kierunek, z którego przybywają do Izraela. W przypadku cudzoziemców środek ten wejdzie w życie o godzinie 20. w czwartek 12 marca 2020 r. W komunikacie polski MSZ podkreślił, że domowa kwarantanna w Izraelu musi się odbywać w prywatnym lokalu mieszkalnym i nie ma możliwości "samo-izolacji" np. w hotelu. Oznacza to w praktyce całkowite wstrzymanie przyjazdów w celach turystycznych, biznesowych itp.- zaznaczono.

Według MSZ osoby, które mają możliwość poddać się kwarantannie domowej, są zobowiązane przed przyjazdem do Izraela skontaktować się mailowo z wydziałem konsularnym izraelskiej ambasady w danym państwie i dokonać zgłoszenia według wzoru, który można pobrać ze strony internetowej polskiego MSZ. Dopiero po wypełnieniu tego dokumentu będzie można ewentualnie uzyskać wstępną zgodę na wjazd.

Oświadczenie dla podróżnych do Izraela

Ambasada Izraela w Polsce we wtorkowym komunikatem podkreśliła, że osoby planujące podróż do Izraela muszą najpóźniej do pięciu dni przed rozpoczęciem wizyty przesłać do izraelskiego konsulaty oświadczenie, które zostanie przesłane do MSZ Izraela w Jerozolimie. Następnie oświadczenie zostanie przekazane do Biura ds. Ludności i Imigracji oraz Straży Granicznej Izraela. Dane osoby planującej wizytę zostaną umieszczone w systemie podróżnych Straży Granicznej.

Po zakończeniu tej procedury i po zatwierdzeniu wizyty przez powyższe organy, podróżny otrzyma list umożliwiający wstęp na pokład samolotu lecącego do Izraela.

Ambasada Izraela w Warszawie zastrzegła, że w razie wątpliwości decyzja o wydaniu zgody na wjazd do Izraela podejmowana będzie przez Biuro ds. Ludności i Imigracji oraz Straż Graniczną, w oparciu o ocenę wiarygodności deklaracji podróżnego.

Bezwzględny zakaz wjazdu

Polski resort spraw zagranicznych podkreślił natomiast, że wszyscy cudzoziemcy, w tym Polacy, którzy w przeciągu 14 dni bezpośrednio poprzedzających wjazd do Izraela lub na terytoria palestyńskie przebywali w Chinach, Hong Kongu, Makao, Tajlandii, Singapurze, Korei Południowej, Japonii, Egipcie, Iraku, Iranie, Libanie i w Syrii są objęci bezwzględnym zakazem wjazdu do Izraela i na terytoria podległe Autonomii Palestyńskiej.

Ograniczenia nie dotyczą obywateli Izraela lub posiadaczy palestyńskich dokumentów tożsamości lub osób, które mają zezwolenia na pobyt stały w tych regionach. Takie osoby zostały objęte jednak obowiązkiem poddania się 14-dniowej kwarantannie.

Izrael zamknął również dla cudzoziemców przejścia graniczne z Jordanią i Egiptem. Ponadto władze Izraela odwołał wszelkie imprezy masowe w najbliższym czasie. Władze Autonomii Palestyńskiej zadecydowały natomiast o wprowadzeniu z dniem 6 marca 2020 r. 30-dniowego stanu wyjątkowego. Oznacza to m. in. zamknięcie dla odwiedzających wszelkich atrakcji turystycznych (w tym np. popularnych pośród turystów miejsc kultu religijnego w Betlejem), odwołanie pobytu wszystkich grup turystycznych, ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, a także zakaz zgromadzeń.

Infolinia dla podróżnych

Polski resort spraw zagranicznych zalecił zapoznawanie się z informacjami na temat koronawirusa dostępnymi w komunikatach, na stronach GIS oraz izraelskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim).

Wszystkie osoby przebywające na terenie Izraela mogą także kontaktować się z izraelskim MZ za pomocą infolinii pod numerem *5400. W przypadku wystąpienia symptomów choroby należy kontaktować się z pogotowiem pod numerem 101.

Nowy koronawirus

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.