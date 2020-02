Koronawirus. Pierwszy przypadek zakażenia w Ameryce Łacińskiej

O pierwszym przypadku zakażenia nowym koronawirusem w Ameryce Łacińskiej poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Infekcję 61-latka, który odwiedził wcześniej Włochy, miał potwierdzić szpital w Sao Paulo w Brazylii.

Zdjęcie Koronawirus z Chin; zdj. ilustracyjne /AFP

Osoba zaznajomiona ze sprawą wypowiedziała się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ władze brazylijskie nie ogłosiły jeszcze wyniku testu na obecność wirusa - podała Reuters. Jest to spodziewane jeszcze w środę.

Reklama

Ministerstwo zdrowia Brazylii oświadczyło we wtorek wieczorem, że zajmuje się przypadkiem mieszkańca Sao Paulo, który podróżował do Lombardii w północnych Włoszech od 9 do 21 lutego i ma objawy Covid-19.

Szpital Alberta Einsteina przekazał w oświadczeniu, że mężczyzna uzyskał pozytywny wynik testu metodą PCR w poniedziałek i powiadomiono we wtorek władze epidemiologiczne stanu Sao Paulo.

Epidemia koronawirusa

Nowy koronawirus zabił już ponad 2,7 tys. osób, w większości w Chinach, i rozprzestrzenił się w ponad 30 innych krajach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 80 tys.

W Europie największa epidemia ma obecnie miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano ponad 323 zakażenia i 11 zgonów.

We wtorek Austria, Chorwacja i Szwajcaria potwierdziły swoje pierwsze przypadki zakażenia Covid-19, w środę nowe przypadki zgłosiły Hiszpania i Francja. Większość zainfekowanych osób w krajach europejskich odwiedziła w ostatnim czasie Włochy.