Wśród 3711 pasażerów wycieczkowca Diamond Princess objętych kwarantanną są Polacy. Na statku zacumowanym w japońskim porcie Jokohama zostało wykrytych co najmniej 10 przypadków zakażenia koronawirusem – podaje TVN24.

Zdjęcie Statek Diamond Princess w japońskim porcie Jokohama /AFP

Telewizja powołuje się na Biuro Rzecznika Prasowego polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego przedstawiciele przyznali, że "wśród pasażerów wycieczkowca Diamond Princess znajdują się obywatele RP". "Konsul RP pozostaje w kontakcie z japońskim MSZ" - zapewniono.

Reklama

Jak podało japońskie ministerstwo zdrowia, nie wszyscy z niemal czterech tysięcy pasażerów zostaną poddani testom, ponieważ zabrałoby to zbyt wiele czasu. Z ostatnich informacji wynika, że przebadanych zostanie około 200 osób.



Diamond Princess to niejedyny wycieczkowiec, na którym utknęły tysiące pasażerów. Tak samo jest na statku World Dream w Hongkongu, którym płynęło troje Chińczyków zarażonych koronawirusem. Zdecydowana większość osób, które przebywają na pokładzie to Hongkończycy - nawet 90 procent - pozostali to cudzoziemcy.

W Hongkongu trwa protest części pracowników publicznych szpitali, którzy żądają zamknięcia granicy z Chinami kontynentalnymi. Na razie zamkniętych jest większość przejść granicznych, jednak władze nie zdecydowały się nałożyć całkowitego nakazu.