Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w czwartek, że po trzech spadkowych dniach, dobowa liczba zakażeń w w tym kraju znowu zaczęła rosnąć. W środę potwierdzono 139 nowych przypadków zakażeń, w stosunku do 114 przypadków zarejestrowanych we wtorek.

Zdjęcie Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 80 krajów. /INFORMATION SERVICES DEPARTMENT HANDOUT /PAP/EPA

Całkowita liczba zakażonych koronawirusem w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 80409. Poinformowano także o 31 zgonach z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby, o siedem mniej niż we wtorek.

Reklama

Zauważona w czwartek tendencja wzrostowa zakażeń wiąże się z ich nagłym wzrostem w mieście Wuhan, gdzie w ciągu ostatnich siedmiu dni notowano dwucyfrowy wynik, co dzień jednak niższy. W mieście zarejestrowano w środę 131 zakażeń w stosunku do 114 zakażeń we wtorek. Dla porównania: w całej ponad 60-milionowej prowincji Hubei, bez miasta Wuhan, wyłapano w środę tylko 3 przypadki zakażeń. W innych częściach Chin, do czwartkowego poranka potwierdzono 5 nowych zakażeń.

Liczba wszystkich zarejestrowanych zakażeń w ChRL wynosi obecnie 80409, a bilans ofiar śmiertelnych sięga 3012. Wyzdrowiało łącznie 52 tys. osób.

Chiny poinformowały o 31 zgonach z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby. Wszystkie miały miejsce w Hubei. W przeddzień zmarło łącznie 38 osób, z czego tylko jeden zgon nastąpił w innej części kraju. Od początku epidemii w prowincji Hubei zmarło 2902 osoby.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 80 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3,2 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ponad 70 krajach wzrosła do prawie 94 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 107 zgonów.