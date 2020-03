Liczba zgonów osób zakażonych koronawirusem wzrosła w Portugalii w ciągu ostatniej doby o 24, do łącznie 100 - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia w Lizbonie. Odnotowano też znaczący wzrost liczby zakażeń.

Zdjęcie Cały świat walczy z koronawirusem / Pedro Fiúza/NurPhoto /Getty Images

Władze sanitarne Portugalii szacują, że w ciągu ostatnich 24 godzin liczba infekcji koronawirusem zwiększyła się o ponad 900, z 4268 do 5170 przypadków.

Podczas zorganizowanej w Lizbonie konferencji szefowa resortu zdrowia Marta Temido wskazała, że w najbliższych godzinach znane będą wyniki testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 19 u kolejnych 5 tys. osób.

Wyjaśniła, że wśród nowych przypadków zakażenia koronawirusem jest ponad 250 osób starszych, które zostały zakażone w domach spokojnej starości. Podopieczni tych placówek, u których dotychczas nie stwierdzono choroby, zostali poddani kwarantannie.

"Bomby z opóźnionym zapłonem"

"Domy spokojnej starości mogą okazać się dużymi ogniskami koronawirusa. To prawdziwe bomby z opóźnionym zapłonem" - zaznaczyła Temido.

Minister zapowiedziała też, że niebawem do Portugalii dotrze ładunek 500 wentylatorów dla zakażonych pacjentów. Ujawniła, że w ostatnich godzinach portugalskie służby sanitarne sprowadziły do kraju z Chin sprzęt i materiały do walki z koronawirusem.

“Na światowych rynkach występują obecnie ogromne niedobory materiałów medyczno-ochronnych do walki z pandemią koronawirusa, dlatego bardzo się cieszymy, że w nocy z piątku na sobotę na lotnisku w Lizbonie wylądował samolot spółki Hi Fly z ładunkiem 24 ton tych towarów" - powiedziała Temido.