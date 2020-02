We wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda spotka się w sprawie koronawirusa z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Z kolei w środę prezydent będzie rozmawiał z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Piotr Molecki /East News

Kancelaria Prezydenta we wtorek na Twitterze poinformowała o planowanych spotkaniach głowy państwa w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.

"Dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda spotka się ws. koronawirusa z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim, a jutro z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz z głównym inspektorem sanitarnym, Jarosławem Pinkasem" - napisano.

"Prezydent jest w stałym, bieżącym kontakcie zarówno z premierem, ministrem zdrowia, a także ministrem spraw wewnętrznych i administracji; to są resorty, które odpowiadają za tę sprawę. Te spotkania są cykliczne, one odbywają się co jakiś czas" - powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Podkreślił, że najważniejsze jest zachowanie pełnego spokoju. "Nasze służby działają i robią to w sposób kompetentny i odpowiedzialny. Są efekty tych działań. Do niedawna były dwa laboratoria, które zajmowały się badaniem, czy chory rzeczywiście ma koronawirusa, a dzisiaj mamy tych laboratoriów już osiem. Jesteśmy w pełni przygotowani" - zapewnił Spychalski.

"Przede wszystkim trzeba zachować spokój i odpowiedzialność. Stąd też apel do innych ugrupowań politycznych, żeby nie angażować kwestii koronawirusa w kampanię wyborczą" - powiedział.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Choroba rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. na Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię. W Polsce dotychczas nie potwierdzono przypadku koronawirusa.