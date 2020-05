Koronawirus przyspiesza. 100 tys. nowych infekcji dziennie na świecie

W perspektywie globalnej pandemia COVID-19 przyspiesza. Na świecie notuje się coraz więcej zachorowań - liczba nowych potwierdzanych infekcji to około 100 tys. dziennie. Wzrost dynamiki pochodzi głównie z Ameryki Południowej oraz Azji. Ameryka Północna od dłuższego czasu bez większych zmian - niezmiennie duże przyrosty. W Europie, szczególnie w ujęciu bez Rosji, koronawirus w wyraźnej defensywie, natomiast siedmiodniowa średnia ruchoma dla Polski wyraźnie wskazuje na wzrost nowych zakażeń.​

Zdjęcie Trajektoria przebiegu COVID-19 względem kontynentów /Mariusz Gromada /materiały prasowe

Kierunek zmian trendu w Polsce jest przeciwny do tych w innych krajach europejskich. Zdecydowana większość Europy charakteryzuje się mniejszymi przyrostami dziennymi niż te obserwowane w naszym kraju (na wykresie kraje niemal "leżą" na osi poziomej), gdy jeszcze niedawno sytuacja była odwrotna. Trajektoria Polski jest dosyć podobna do przebiegów dla Ukrainy i Szwecji oraz - jeszcze do niedawna - była niemal identyczna do tej dla Rumunii (Rumunia notuje spadki).

Choć, wyróżniając województwo śląskie, nadal mamy do czynienia z "Polską dwóch prędkości", to w ostatnich dniach notuje się wzrosty nowych zakażeń również w innych regionach (na przykład w dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim).

Zdjęcie Trajektoria przebiegu COVID-19 w różnych krajach / Mariusz Gromada / materiały prasowe

Obserwacja trajektorii w skali do 100 tys. łącznych potwierdzonych zakażeń ujawnia nowe "rosnące" kraje: Pakistan, Chile, Meksyk i Arabię Saudyjską.



Zdjęcie Trajektorie przebiegu COVID-19 w różnych krajach / Mariusz Gromada / materiały prasowe

Skala do 200 tys. "wzbogaca" listę "rosnących" o Indie, Peru oraz Iran.



Zdjęcie Trajektorie przebiegu COVID-19 w różnych krajach / Mariusz Gromada / materiały prasowe

Perspektywa do 400 tys. infekcji pokazuje dramat Rosji i Brazylii.



Zdjęcie Trajektorie przebiegu COVID-19 w różnych krajach / Mariusz Gromada / materiały prasowe

Nadal jednak żaden kraj nie zbliża się nawet do poziomów obserwowanych w Stanach Zjednoczonych.



Zdjęcie Trajektorie przebiegu COVID-19 w różnych krajach / Mariusz Gromada / materiały prasowe

Źródło: Mariusz Gromada - matematyk, statystyk, dyrektor Departamentu Customer Intelligence w Banku Millennium; opracowanie własne z dnia 27 maja 2020 na podstawie danych udostępnianych przez The Johns Hopkins University https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19