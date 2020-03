Przywódca ChRL Xi Jinping przybył we wtorek do miasta Wuhan, epicentrum epidemii koronawirusa, by dokonać inspekcji wysiłków na rzecz powstrzymania epidemii i spotkać się z personelem medycznym na pierwszej linii - podały chińskie media.

Zdjęcie Xi Jinping /Yan Yan/Xinhua News /East News

Niezapowiedziana publicznie wizyta jest pierwszą, jaką Xi składa w Wuhanie, odkąd pod koniec 2019 roku wybuchła tam epidemia koronawirusa.

W Wuhanie i innych miastach prowincji Hubei wprowadzono bezprecedensowe środki kwarantanny, praktycznie odcinając je od świata.

W ostatnich dniach liczba nowych zakażeń potwierdzanych w Chinach znacznie spadła. Epidemia przybiera natomiast na sile poza tym krajem. Wśród najbardziej dotkniętych państw są Włochy, Iran, Korea Płd. i Japonia.

Przywódca ChRL i Komunistycznej Partii Chin (KPCh) przybył do stolicy prowincji Hubei samolotem, by dokonać "inspekcji pracy na rzecz ograniczenia i kontroli epidemii" - poinformowała państwowa agencja prasowa Xinhua.

Przypuszcza się, że nowy koronawirus pojawił się po raz pierwszy na wuhańskim targu, na którym nielegalnie handlowano między innymi dzikimi zwierzętami.

Na świecie wykryto już ponad 110 tys. zakażeń i ok. 4 tys. zgonów związanych z wirusem, z czego zdecydowaną większość - w Chinach kontynentalnych. Obecnie liczba wykrywanych codziennie infekcji jest tam jednak niższa niż za granicą.