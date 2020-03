Głosowanie w sprawie zmian w konstytucji zostało odroczone. Jak poinformował Władimir Putin, prezydent Rosji w środę, głosowanie planowane na 22 kwietnia odbędzie się w późniejszym terminie. Putin zarządził też tydzień wolny od pracy od najbliższego weekendu do 5 kwietnia.

Zdjęcie Władimir Putin /ALEXEI DRUZHININ / KREMLIN POOL /SPUTNIK /PAP/EPA

W wystąpieniu transmitowanym na żywo przez telewizję Putin ocenił, że niezbędne jest przeniesienie ogólnokrajowego głosowania na później, a decyzja o nowym terminie zostanie podjęta zależnie od oceny sytuacji związanej z koronawirusem.

Poinformował, że tydzień od najbliższego weekendu do niedzieli 5 kwietnia będzie w Rosji wolny od pracy.

Zaapelował do obywateli o bezwzględne przestrzeganie rekomendacji lekarzy i władz.

"Najbardziej bezpieczne jest teraz, by pobyć w domu" - powiedział Putin.

W kraju panuje stan podwyższonej gotowości w związku z pandemią. Władze lokalne apelują do obywateli o minimalizowanie kontaktów. Odwołano imprezy masowe, szkoły i uczelnie prowadzą zajęcia zdalne. Nie działają m.in. placówki kulturalne, kluby fitness, baseny. Rząd polecił we wtorek, by w regionach Rosji zamknięte zostały kluby nocne i kina.