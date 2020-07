Koronawirus. ​RPA: Prezydent ogłosił zamknięcie szkół

Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa poinformował w czwartek (23 lipca), że na cztery tygodnie zamknięte zostaną wszystkie szkoły publiczne w kraju. To efekt dynamicznego wzrostu zakażeń koronawirusem w RPA.

Zdjęcie Punkt dezynfekcjo rąk przed szkołą w RPA /CHRISTIAAN KOTZE /AFP

Szef państwa wyjaśnił, że całkowita liczba zakażeń w kraju przekroczyła 400 tys., a wskaźnik dobowych przyrostów infekcji w RPA jest jednym z najwyższych na świecie. "Republika Południowej Afryki zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem liczby potwierdzonych zakażeń i ma ponad połowę wszystkich przypadków w Afryce. Pandemia koronawirusa rzeczywiście uderzyła" - uzasadniał swoją decyzję.

Ramaphosa sprecyzował, że do tej pory łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wynosi w RPA 408 052, a na Covid-19 zmarło 6 tys. osób. "Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się choroby. Zdecydowaliśmy celowo o zamknięciu szkół w okresie, w którym oczekuje się największego wzrostu zakażeń w kraju" - powiedział w telewizyjnym przemówieniu prezydent i wyjaśnił, że szkoły będą zamknięte do 24 sierpnia.

W RPA szkoły po raz pierwszy zostały zamknięte pod koniec marca, ale na początku czerwca uczniowie zaczęli powracać do klas. Jednak w ostatnich tygodniach związki zawodowe, w tym związek nauczycieli SADTU, opowiedziały za ponownym zamknięciem szkół do czasu, gdy minie szczyt infekcji, co może nastąpić dopiero we wrześniu.

