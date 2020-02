Groźny wirus spowodował śmierć już ponad 2700 osób i rozprzestrzenił się na ponad 50 państw. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do około 80 tys. W Europie największa epidemia ma obecnie miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska. W Polsce nie odnotowano jeszcze żadnego przypadku zakażenia.

Zdjęcie Intensywna terapia w szpitalu w Wuhanie /Feature China/Barcroft Media /Getty Images

Kończymy relację na żywo. Dziękujemy za śledzenie bieżących informacji o koronawirusie razem z nami!





Reklama

AFP podaje, że pierwszy przypadek koronawirusa stwierdzono także w Holandii.



Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdziły w czwartek wieczorem służby medyczne Irlandii Północnej, co oznacza, że liczba zachorowań w całym Zjednoczonym Królestwie wzrosła do 16. Pacjent przybył do Irlandii Północnej z Włoch przez Dublin.

Zdjęcie / FRANCOIS LENOIR / Agencja FORUM

Liczba osób zakażonych koronawirusem we Francji wzrosła do 38 - poinformował z kolei minister zdrowia Olivier Veran.



Od naszego zachodniego sąsiada napływają niepokojące informacje. Niemiecka służba zdrowia podała, że w kraju stwierdzono 18 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym w Niemczech obecnie są 44 osoby, będące nosicielami wirusa Covid-19.



Najnowsze wytyczne GIS dla osób powracających z północnych Włoch.



Tymczasem kandydat Lewicy na prezydenta europoseł Robert Bieroń wybiera się ze swoim partnerem, posłem Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem do Chin na krótki wypoczynek - informuje w czwartek na stronach internetowych "Super Express".

"Jest tanio, bo nikt tam teraz nie kursuje z uwagi na koronawirusa, a my tam pojedziemy. Nie boimy się, choć trzeba oczywiście uważać, choć jak się zna świat, to on jest jedną małą wioską. Trzymajcie za nas kciuki!" - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Biedroń.

Premier Włoch Giuseppe Conte i prezydent Francji Emmanuel Macron mówili w czwartek podczas spotkania w Neapolu o potrzebie wspólnych działań, by zwalczyć epidemię koronawirusa. Macron wyraził solidarność z Włochami, zmagającymi się z kryzysem na tym tle.



W piątek o godz. 9.00 odbędzie się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami w sprawie koronawirusa; będzie dotyczyła przeglądu procedur, kolejnych zaleceń - poinformował w czwartek w "Gościu wiadomości" w TVP szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek zakazał udziału publiczności w rozpoczynających się w piątek w Katowicach rozgrywkach e-sportowych Intel Extreme Masters - poinformowała rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska.



Decyzja wojewody, która zapadła w czwartek wieczorem po konsultacjach z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem, wiąże się z zagrożeniem dotyczącym koronawirusa.

Rozpoczynająca się w piątek w Katowicach duża impreza masowa - finały 14. sezonu mistrzostw świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters (IEM) - co roku gromadzi w stolicy Górnego Śląska tysiące miłośników e-sportu z całego świata, w tym jego czołowych zawodników. Wydarzenie odbywa się w katowickim Spodku oraz pobliskim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Zdjęcie Intel Extreme Masters 2019, zdj. ilustracyjne / Norbert Barczyk/PressFocus/MB Media / Getty Images

Tymczasem katedra w Mediolanie ma zostać ponownie otwarta dla turystów. Uzgodniono, że zwiedzający będą wpuszczani małymi grupami.



Trzy następne osoby zarażone koronawirusem zmarły we Włoszech - poinformował w czwartek rządowy komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. To oznacza, że bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 17. Zarażonych w całym kraju jest 650 osób.

Trzy następne osoby zmarły w Lombardii; wszystkie miały około 80 lat - wyjaśnił Borrelli na konferencji prasowej.

Zdjęcie Sytuacja we Włoszech jest coraz trudniejsza / Diego Puletto/SOPA Images/LightRocket / Getty Images

Trzyletnie dziecko, które w środę trafiło do szpitala klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu nie ma koronawirusa - podały w czwartek służby wojewody. Kilka dni temu dziecko przebywało z rodzicami we Włoszech.



W związku z zagrożeniem koronawirusem funkcjonariusze litewskiej Państwowej Służby Ochrony Granicznej (VSAT) w ramach akcji informacyjnej zaczęli zatrzymywać na granicy z Polską auta z państw objętych ryzykiem oraz wybiórczo auta z rejestracją litewską.



Tymczasem Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza został do odwołania zamknięty dla odwiedzających - poinformowano w czwartek w komunikacie na stronie placówki. Powodem jest zagrożenie koronawirusem i "ukierunkowanie na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia i rozprzestrzeniania się zakażenia".

Zakaz obowiązuje do odwołania.

Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie rozszerzające zakres działania ustawy dotyczącej chorób zakaźnych o koronawirusa.



Zdjęcie Szef MZ Łukasz Szumowski i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk / Mateusz Marek / PAP

"Wielkopolskie szpitale są gotowe, by przeciwdziałać wirusowi" - zapewnił w czwartek wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk po spotkaniu z dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ, szefem wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej i z przedstawicielami szpitali z regionu.



"Szybko rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa będzie miała wyraźny wpływ na globalny wzrost gospodarczy, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prawdopodobnie obniży swoją prognozę wzrostu" - poinformował w czwartek rzecznik MFW Gerry Rice.

Przypominamy, że pod bezpłatnym numerem 800-190-590 można uzyskać niezbędne informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Z konsultantami można połączyć się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Telefoniczną Informację Pacjenta obsługuje jednoczasowo ponad 100 konsultantów. Od środy do południa w czwartek konsultanci odebrali 1700 połączeń.



Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że jego kraj nie zamknie granic z Włochami, gdzie szerzy się koronawirus. Macron przybył w czwartek do Neapolu na włosko-francuski szczyt z udziałem premiera Włoch Giuseppe Contego.



Ważne oświadczenie WHO:



"W epidemii koronawirusa nadeszła decydująca chwila" - powiedział w czwartek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Ten wirus ma potencjał do tego, żeby spowodować pandemię" - dodał.

"Przez dwa ostatnie dni liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w pozostałej części świata przekroczyła liczbę nowych przypadków w Chinach. W ciągu ostatnich 24 godzin siedem krajów po raz pierwszy zgłosiło wykrycie koronawirusa" - kontynuował.

"Epidemie Covid-19 w Iranie, Włoszech i Korei Południowej pokazują, do czego zdolny jest koronawirus. "To nie jest czas na strach. To czas na podjęcie działań w celu zapobiegania zakażeniom i ratowania życia" - dodał szef WHO.

Wezwał także kraje do zdwojenia wysiłków na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania wirusa.



Zdjęcie Tedros Adhanom Ghebreyesus /SALVATORE DI NOLFI /PAP/EPA

Premier Francji Edouard Philippe uspokaja rodaków, jednak nie wyklucza poważnej epidemii w swoim kraju. Wcześniej prezydent Emmanuel Macron niespodziewanie przybył do szpitala Pitie-Salpetriere w Paryżu, gdzie w nocy z wtorku na środę zmarł pacjent - pierwsza francuska ofiara koronawirusa, a zarazem druga osoba, która zmarła z powodu Covid-19 na terytorium Francji; pierwszą był chiński turysta.





Koronawirus nie zachęca ludzi do podróżowania. Z powodu małego zainteresowania lotami do Włoch Wizz Air odwołuje znaczną liczbę rejsów.



"Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie Wizzair.com lub w aplikacji mobilnej linii lotniczej, otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air" - podał przewoźnik.



Mimo, że w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, z województw napływają informacje o kolejnych podejrzeniach Covid 19.



Świętokrzyskie: Pięć osób jest hospitalizowanych pod kątem koronawirusa. Cztery przebywają w Klinice Chorób Zakaźnych w Kielcach, a jedna w szpitalu w Starachowicach. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 48 osób.



Lubelskie: Siedem osób przebywa na obserwacji w szpitalach. Są to osoby, które w ostatnim czasie wróciły z Włoch i mają objawy infekcji dróg oddechowych. Kolejne osiem jest objętych kwarantanną domową.



W ostatnich godzinach liczba zakażonych koronawirusem w Hiszpanii wzrosła do 15; 12 z nich to osoby zainfekowane we Włoszech, w przypadku trzech pozostałych zakażenie nastąpiło w Hiszpanii i jego źródło jest badane - podała w czwartek hiszpańska telewizja publiczna TVE.



Zdjęcie Epidemia koronawirusa wywołuje niepokój /Giuseppe Ciccia/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Masoumeh Ebtekar, sprawująca w Iranie urząd jednego z 12 wiceprezydentów, jest zakażona koronawirusem - poinformowały w czwartek irańskie media państwowe. To czwarty polityk w tym kraju, u którego badania na obecność patogenu dały wynik pozytywny.



Ebtekar jest pierwszą osobą z gabinetu irańskiego prezydenta Hasana Rowhaniego, u której stwierdzono koronawirusa. Wcześniej do pozytywnych wyników przyznali się przewodniczący parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego i spraw zagranicznych Modżtaba Zolnur, poseł Mahmud Sadeghi i wiceminister zdrowia Iradż Harirczi.



Zdjęcie Masoumeh Ebtekar / Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency / Getty Images

"Mimo że nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, wszystkie służby odpowiedzialne za zdrowie Polaków pozostają w pełnej gotowości" - zapewnił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.



Zachęcił także do zapoznania się z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.



Pojawia się więcej informacji o poniedziałkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu.

Jak wynika z słów wicemarszałka Terleckiego, podczas posiedzenia nie zostanie omówiony punkt, jaki zgłosiła opozycja. Koalicja Obywatelska chciała, by posiedzenie objęło nowelizację ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt ten zakłada uzupełnienie - o koronawirus Covid 19 - katalogu chorób zakaźnych, w przypadku których przewiduje się obowiązkową hospitalizację i kwarantannę dla osób nimi dotkniętych.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak prawidłowo myć ręce? Koniecznie posłuchaj! RMF

Policja na Tajwanie zarzuciła w czwartek trollom internetowym z Chin kontynentalnych, że sieją panikę w tajwańskim społeczeństwie poprzez rozgłaszanie fałszywych doniesień, wyolbrzymiających skalę epidemii groźnego koronawirusa na wyspie.



Komunistyczne władze w Pekinie uznają Tajwan za zbuntowaną prowincję "jednych Chin" i nigdy nie wykluczyły możliwości użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę. Demokratycznie wybrany rząd Tajwanu uważa natomiast wyspę za niezależną od ChRL Republikę Chińską - przypominają agencje informacyjne.



Francuski minister zdrowia Olivier Veran poinformował o specjalnym świadczeniu socjalnym, które będzie przyznawane osobom objętym kwarantanną z powodu zagrożenia koronawirusem, a także rodzicom opiekującym się pozostającymi w izolacji dziećmi.

Veran tłumaczył, że celem świadczenia jest zagwarantowanie, aby chorzy i poddani kwarantannie nie ponieśli strat finansowych.

Duńska telewizja publiczna TV2 podała w czwartek, że pierwszy potwierdzony w Danii przypadek koronawirusa dotyczy dziennikarza tej stacji Jakoba Tage Ramlynga, który wrócił z północnych Włoch i odwiedził redakcję zanim zachorował.

Według szefa redakcji TV2 Mikkela Hertza po konsultacji ze służbami sanitarnymi 10 pracowników telewizji, mających kontakt z zakażonym dziennikarzem zostało odesłanych do domu na 14-dniową kwarantannę.

Ramlyng wrócił do Danii w poniedziałek z włoskiej miejscowości Chiesa, gdzie wraz z żoną oraz synem jeździł na nartach. Korzystali oni z lotniska Malpensa w Mediolanie. W środę dziennikarz źle się poczuł i wraz z rodziną udał się do szpitala w Roskilde. Jedynie w przypadku Ramlynga wynik testu na obecność koronawirusa był pozytywny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak groźny jest koronawirus? RMF

W poniedziałek o godz. 10 odbędzie się specjalne posiedzenie Sejmu, na którym omówiona zostanie sytuacja związana z koronawirusem - powiadomił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).



Napływają również kolejne informacje z Polski. Jak podał śląski sanepid, w województwie hospitalizowanych jest sześć osób, a 319 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował podczas konferencji prasowej , że w naszym kraju nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

Ministerstwo Zdrowia Izraela podało, że u Izraelczyka, który wrócił z Włoch, zdiagnozowano koronawirusa - czytamy w komunikacie. Dwóch Izraelczyków zostało wcześniej zainfekowanych na wycieczkowcu Diamond Princess.



Całkowita liczba osób przebywających obecnie w kwarantannie domowej w Izraelu wynosi 1760, z czego 119 objęto kwarantanną w czwartek - podaje dziennik "Israel Hajom" na podstawie danych opublikowanych przez resort zdrowia. Do tej pory w całym kraju przeprowadzono 980 testów w celu wykrycia wirusa.





Czym jest nowy koronawirus?

Koronawirus, który wywołuje ciężkie zapalenie płuc, pojawił się pod koniec 2019 roku w 11-milionowym mieście Wuhan w Chinach, w prowincji Hubei. Przypuszcza się, że pierwotnym źródłem zakażeń nowym koronawirusem było tamtejsze targowisko zwierząt i owoców morza.