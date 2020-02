Groźny wirus spowodował śmierć już ponad 2700 osób i rozprzestrzenił się na ponad 50 państw. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do około 80 tys. W Europie największa epidemia ma obecnie miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska. W Polsce nie odnotowano jeszcze żadnego przypadku zakażenia. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat koronawirusa.

W ostatnich godzinach liczba zakażonych koronawirusem w Hiszpanii wzrosła do 15; 12 z nich to osoby zainfekowane we Włoszech, w przypadku trzech pozostałych zakażenie nastąpiło w Hiszpanii i jego źródło jest badane - podała w czwartek hiszpańska telewizja publiczna TVE.



Masume Ebtekar, sprawująca w Iranie urząd jednego z 12 wiceprezydentów, jest zakażona koronawirusem - poinformowały w czwartek irańskie media państwowe. To czwarty polityk w tym kraju, u którego badania na obecność patogenu dały wynik pozytywny.



Ebtekar jest pierwszą osobą z gabinetu irańskiego prezydenta Hasana Rowhaniego, u której stwierdzono koronawirusa. Wcześniej do pozytywnych wyników przyznali się przewodniczący parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego i spraw zagranicznych Modżtaba Zolnur, poseł Mahmud Sadeghi i wiceminister zdrowia Iradż Harirczi.



"Mimo że nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, wszystkie służby odpowiedzialne za zdrowie Polaków pozostają w pełnej gotowości" - zapewnił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.



Zachęcił także do zapoznania się z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.



Pojawia się więcej informacji o poniedziałkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu.

Jak wynika z słów wicemarszałka Terleckiego, podczas posiedzenia nie zostanie omówiony punkt, jaki zgłosiła opozycja. Koalicja Obywatelska chciała, by posiedzenie objęło nowelizację ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt ten zakłada uzupełnienie - o koronawirus Covid 19 - katalogu chorób zakaźnych, w przypadku których przewiduje się obowiązkową hospitalizację i kwarantannę dla osób nimi dotkniętych.



Policja na Tajwanie zarzuciła w czwartek trollom internetowym z Chin kontynentalnych, że sieją panikę w tajwańskim społeczeństwie poprzez rozgłaszanie fałszywych doniesień, wyolbrzymiających skalę epidemii groźnego koronawirusa na wyspie.



Komunistyczne władze w Pekinie uznają Tajwan za zbuntowaną prowincję "jednych Chin" i nigdy nie wykluczyły możliwości użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę. Demokratycznie wybrany rząd Tajwanu uważa natomiast wyspę za niezależną od ChRL Republikę Chińską - przypominają agencje informacyjne.



Francuski minister zdrowia Olivier Veran poinformował o specjalnym świadczeniu socjalnym, które będzie przyznawane osobom objętym kwarantanną z powodu zagrożenia koronawirusem, a także rodzicom opiekującym się pozostającymi w izolacji dziećmi.

Veran tłumaczył, że celem świadczenia jest zagwarantowanie, aby chorzy i poddani kwarantannie nie ponieśli strat finansowych.

Duńska telewizja publiczna TV2 podała w czwartek, że pierwszy potwierdzony w Danii przypadek koronawirusa dotyczy dziennikarza tej stacji Jakoba Tage Ramlynga, który wrócił z północnych Włoch i odwiedził redakcję zanim zachorował.

Według szefa redakcji TV2 Mikkela Hertza po konsultacji ze służbami sanitarnymi 10 pracowników telewizji, mających kontakt z zakażonym dziennikarzem zostało odesłanych do domu na 14-dniową kwarantannę.

Ramlyng wrócił do Danii w poniedziałek z włoskiej miejscowości Chiesa, gdzie wraz z żoną oraz synem jeździł na nartach. Korzystali oni z lotniska Malpensa w Mediolanie. W środę dziennikarz źle się poczuł i wraz z rodziną udał się do szpitala w Roskilde. Jedynie w przypadku Ramlynga wynik testu na obecność koronawirusa był pozytywny.

W poniedziałek o godz. 10 odbędzie się specjalne posiedzenie Sejmu, na którym omówiona zostanie sytuacja związana z koronawirusem - powiadomił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).



Napływają również kolejne informacje z Polski. Jak podał śląski sanepid, w województwie hospitalizowanych jest sześć osób, a 319 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował podczas konferencji prasowej , że w naszym kraju nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

Ministerstwo Zdrowia Izraela podało, że u Izraelczyka, który wrócił z Włoch, zdiagnozowano koronawirusa - czytamy w komunikacie. Dwóch Izraelczyków zostało wcześniej zainfekowanych na wycieczkowcu Diamond Princess.



Całkowita liczba osób przebywających obecnie w kwarantannie domowej w Izraelu wynosi 1760, z czego 119 objęto kwarantanną w czwartek - podaje dziennik "Israel Hajom" na podstawie danych opublikowanych przez resort zdrowia. Do tej pory w całym kraju przeprowadzono 980 testów w celu wykrycia wirusa.





Czym jest nowy koronawirus?

Koronawirus, który wywołuje ciężkie zapalenie płuc, pojawił się pod koniec 2019 roku w 11-milionowym mieście Wuhan w Chinach, w prowincji Hubei. Przypuszcza się, że pierwotnym źródłem zakażeń nowym koronawirusem było tamtejsze targowisko zwierząt i owoców morza.