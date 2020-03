Koronawirus: Skok na pogotowie w Danii. Chcieli ukraść maski ochronne

W szpitalu Herlev pod Kopenhagą doszło do napadu na stację pogotowia. Trzej nieznani sprawcy ukradli maseczki ochronne i środek odkażający - informuje duńska gazeta "Extra Bladet".

Jak pisze tabloid, "najbardziej egoistyczni i cyniczni złodzieje w Danii" w szybkim tempie zdemolowali wyposażenie pogotowia, aby znaleźć środki ochronne przed koronawirusem. Gdy już je znaleźli, zbiegli z miejsca. Na zewnątrz w samochodzie czekał na nich wspólnik.

Kopenhaska policja dysponuje zapisem monitoringu, trwają poszukiwania sprawców.

W związku ze zdarzeniem mundurowi zwiększyli liczbę patroli wokół placówek ochrony zdrowia w Kopenhadze. Szpital Herlev zdecydował o wynajęciu ochroniarzy do pilnowania wejść.

Według "Extra Bladet" przypadki kradzieży środków odkażających z toalet odnotowano także w innych szpitalach w kraju, między innymi w Aarhus oraz Odense.

