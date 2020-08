W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej Słowenia wprowadziła ograniczenia dla Polaków. Nasz kraj trafił na "żółtą listę".

To oznacza, że każdy Polak przyjeżdżający do tego kraju musi odbyć 14-dniową kwarantannę. Co ważne, z tego obowiązku wyłączeni są ci, którzy przejeżdżają przez ten kraj i będą w nim krócej niż 12 godzin.

Ci z Polaków, którzy przed 21 sierpnia mieli zarezerwowane wakacje na Słowenii, mogą przyjechać do tego kraju pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen.

Wcześniej Polska znajdowała się na zielonej liście. Aktualnie do bezpiecznych krajów tzw. "zielonej listy" należą: Austria, Cypr, Estonia, Finlandia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Liechtenstein, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Rwanda, San Marino, Słowacja, Urugwaj, Watykan, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Węgry i Włochy.

Co z autokarami?

Autokary przejeżdżające tranzytem przez Słowenię co do zasady nie powinny zatrzymywać się na terytorium Republiki Słowenii, z wyjątkiem pilnych potrzeb fizjologicznych i medycznych kierowcy lub pasażerów. W takim przypadku autobus może jednorazowo opuścić do pięciu osób, pod warunkiem zdezynfekowania rąk i założenia maski ochronnej.

Arkadiusz Grochot



