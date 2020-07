Londyn ponawia oskarżenia wobec Moskwy w sprawie próby przejęcia wyników badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab powiedział w BBC, że rosyjscy hakerzy z grupy APT-29, rzekomo powiązani z Kremlem, próbowali wykraść dane.

Zdjęcie Laboratorium w Wielkiej Brytanii, zdj. ilustracyjne /Jane Barlow - WPA Pool /Getty Images

"Nie mamy w zwyczaju rzucać oskarżeń na prawo i lewo, robimy to dość precyzyjnie. Rządowe centrum cyberbezpieczeństwa przedstawiło szczegóły, podobnie jak Amerykanie i Kanadyjczycy" - powiedział Dominic Raab. "To, że Rosja to zrobiła, jest bardzo jasne" - dodał.

Oskarżeniom zdecydowanie zaprzeczył dziś rosyjski ambasador w Londynie. "Nie ma w nich sensu" - powiedział w BBC Andrei Kelin.



Stosunki na linii Londyn-Moskwa są napięte od czasu ataku chemicznego w Salisbury. W przyszłym tygodniu ma się też ukazać parlamentarny raport na temat rzekomych ingerencji Rosjan w życie polityczne Zjednoczonego Królestwa. Część opozycji jest przekonana, że Moskwa była zaangażowana w kampanię przed referendum brexitowym.

