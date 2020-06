"Pandemia COVID-19 nawet nie zbliża się jeszcze do końca" - powiedział w poniedziałek (29 czerwca) szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Choć wiele krajów poczyniło postępy w walce z wirusem, tak naprawdę pandemia przyspiesza" - dodał.

Zdjęcie Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus /FABRICE COFFRINI / AFP /AFP

"Większość ludzi jest nadal podatna na wirusa, pandemia ma jeszcze przestrzeń, w której może się rozwijać" - podkreślił szef WHO i ostrzegł, że "najgorsze może być jeszcze przed nami".

Reklama

Tedros poinformował też, że w przyszłym tygodniu WHO wyśle zespół śledczy do Chin, by zbadać przyczyny i początki koronawirusa.

Dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan ostrzegł, że choć podejmowane są "kolosalne wysiłki", by wynaleźć szczepionkę na koronawirusa, nie można wykluczyć, że może się to nie udać. "Nie ma gwarancji sukcesu" - dodał.

Tedros wyraził niedawno nadzieję, że uda się ją opracować w przeciągu najbliższego roku, a jeżeli badania zostaną przyspieszone, nawet wcześniej. Gdy już się to stanie, szczepionka powinna stać się globalnym dobrem publicznym - mówił.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców



Ognisko koronawirusa w rzeźni w Toennies 1 / 7 Jak poinformował krajowy rząd Nadrenii Północnej-Westfalii, przywrócono zakaz wspólnego przebywania na otwartej przestrzeni więcej niż dwóch osób oraz zamknięto między innymi muzea, kina, kluby fitness, kryte pływalnie i bary. Ograniczenia te mają na razie obowiązywać do 30 czerwca. Sklepy i restauracje mogą być nadal otwarte. Źródło: East News Autor: Ulrich Hufnagel/Xinhua udostępnij