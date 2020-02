Nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej. Minister dodał jednak, że taki przypadek na pewno się pojawi w najbliższym czasie. Ministerstwo uruchomiło specjalną całodobową infolinię dot. koronawirusa - 800 190 590.

W środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka.



Minister poinformował, że w środę odbędzie się spotkanie z wojewodami i wojewódzkimi oddziałami NFZ, na którym omówione zostaną procedury w razie pojawienia się w Polsce koronawirusa.

- Oddziały sa przygotowane na przyjmowanie pacjentów - dodał.



Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, obecny na konferencji, wskazał, że rząd rozpoczyna dużą akcję informacyjną na temat koronawirusa. - Na piątek premier wezwał do KPRM wszystkich wojewódów - dodał. W czwartek minister edukacji spotka się z kolei z kuratorami, by ustalić procedury działania w szkołach.



- Reakcja państwa nastąpiła po dobie od informacji, że koronawirus pojawił się we Włoszech - powiedział minister, pytany czy reakcja Polski nie była spóźniona.



Szumowski był także zapytany o zalecenia dla lekarzy POZ, którzy przyjmują pacjentów. - Lekarze spotykają się teraz z gigantyczną liczbą osób chorych na grypę. Teraz do grypy dołącza potencjalne ryzyko koronawirusa. Jeśli lekarz POZ ma pacjenta z podejrzeniem koronawirusa, musi powiadomić służby sanitarne. Instrukcje są dostosowywane do potrzeb epidemiologicznych - dodał.



Co robić, gdy wróciło się z Włoch? Ministerstwo przygotowało zalecenia - SPRAWDŹ.



Pierwszy przypadek koronawirusa? Minister dementuje

Minister był pytany o doniesienia medialne, z których wynika, że koronawirusa potwierdzono u pacjenta hospitalizowanego w Krakowie. Szumowski nie potwierdził tych informacji i powtórzył, że z jego wiedzy wynika, że w Polsce wciąż nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa.



Osób z podejrzeniem groźnego wirusa, będących pod szczególną obserwacją w Polsce jest ponad 20 - dodał.

- Noszenie maseczek, jakie są dostępne w aptekach, nie chroni przed zarażeniem - wskazał minister. Więcej na ten temat czytaj tutaj



- W budżecie państwa są zarezerwowane potrzebne środki na takie sytuacje. Mamy 200 mln zł, które mogą być wykorzystane - uściślił szef KPRM.



Imprezy masowe

Podczas środowej konferencji prasowej w sprawie choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2, zapytano, czy rząd zamierza rekomendować odwołanie dużych imprez masowych w kraju.

Szef KPRM Michał Dworczyk odpowiedział: "Jeśli chodzi o ewentualne odwoływanie imprez masowych czy innych wydarzeń, władze będą postępowały zgodnie z rozwojem sytuacji. Nie możemy wywoływać paniki".

Zaznaczył, że decyzje są analizowane pod kątem ich skuteczności i efektywności.

"Jeżeli będzie potrzeba odwołania jakiejkolwiek konferencji, kongresu, imprezy masowej, na pewno takie decyzje zapadną. Jeżeli takiej konieczności nie będzie, to nie będą tego rodzaju decyzje podejmowane. Za każdym razem jest to analizowane przez lekarzy i specjalistów, którzy podejmują w tych kwestiach decyzje, wydają rekomendacje i podejmują decyzje".

Epidemia koronawirusa

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na ponad 30 krajów na całym świecie, w tym na coraz więcej w Europie. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd niemal 30 zgonów, m.in. w Iranie, w Korei Płd., w Japonii, w Hongkongu, we Włoszech, na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.

Koronawirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei w Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc.