Koronawirus. Tłumy turystów z Austrii we Włoszech mimo wciąż zamkniętych granic

Jeszcze przed zaplanowanym na 16 czerwca oficjalnym otwarciem granicy, tłumy turystów z Austrii przybyły w weekend do Włoch na plaże w rejonie Wenecji - informują w sobotę (13 czerwca) miejscowe media. Austriacy mówią, że nie mieli żadnego problemu, by dostać się do Italii.

Tłumy turystów z Austrii nad morzem koło Wenecji, choć granica zamknięta

Najwięcej austriackich turystów przyjechało do popularnej nadmorskiej miejscowości Bibione. Tamtejsze hotele zapełniły się.

Cytowani mediach turyści wyjaśnili, że mimo oficjalnego zamknięcia granicy, w drodze do Włoch można ją przekroczyć bez problemu i kontroli. Jak dodali - wystarczy jechać z maksymalną prędkością 80 kilometrów na godzinę i wtedy nie zostanie się zatrzymanym.

Inaczej jest w przypadku powrotu do Austrii, ponieważ patrole straży granicznej sprawdzają wszystkich wjeżdżających, mierząc im temperaturę.

Włochy otworzyły swoje granice dla obywateli krajów układu z Schengen i Wielkiej Brytanii 3 czerwca i zniosły obowiązek kwarantanny po przyjeździe z tych państw.

