Koronawirus. UE o apelu sekretarza generalnego ONZ w sprawie zawieszenia broni na świecie

Unia Europejska zdecydowanie popiera apel sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o natychmiastowe globalne zawieszenie broni w świetle pandemii koronawirusa - poinformował w piątek w imieniu UE szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Zdjęcie Josep Borrell /Zhang Cheng /East News

"Walka z tą globalną pandemią, która pochłania tak wiele ofiar i stanowi wyzwanie dla funkcjonowania naszych społeczeństw, jest bezprecedensowym wyzwaniem, które wymaga globalnej jedności, współpracy, solidarności i współczucia. Wyzwania, przed którymi stał świat przed wybuchem wirusa, pozostają. Pandemia najprawdopodobniej pogłębi niektóre z nich. Teraz bardziej niż kiedykolwiek nadszedł czas na zawarcie światowego rozejmu, powstrzymanie wszelkich konfliktów zbrojnych i natychmiastowe wstrzymanie walk" - wskazał Borrell.

Reklama

Wezwał wszystkie strony konfliktów zbrojnych na świecie do zaangażowania się w znalezienie politycznego rozwiązania tych konfliktów.

"Wzywamy również wszystkie walczące strony do pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i zagwarantowania niezakłóconego dostępu do pomocy humanitarnej. Jest to tym bardziej istotne w świetle pandemii koronawirusa. Teraz jest czas na międzynarodową solidarność. Nadszedł czas, aby poświęcić całą naszą energię i zasoby na walkę ze wspólnym wyzwaniem na świecie - koronawirusem. Czas skupić się na zdrowiu globalnym. Tylko razem możemy chronić najbardziej wrażliwych ludzi w naszych społeczeństwach, zarówno pod względem medycznym, jak i ekonomicznym" - zaznaczył.

Unia Europejska podkreśla również, że sankcje nie powinny utrudniać dostarczania niezbędnego sprzętu i materiałów niezbędnych do zwalczania koronawirusa i ograniczenia jego rozprzestrzeniania się na całym świecie. Wskazuje, że sankcje ONZ i UE przewidują wyjątki humanitarne.

Z Brukseli Łukasz Osiński