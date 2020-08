Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1172 zakażenia koronawirusem, 16 chorych zmarło, a 556 osób wyzdrowiało - podano w sobotę 1 sierpnia na stronie internetowej Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Najwięcej zakażeń odnotowano w obwodzie lwowskim - graniczącym z Polską.

Zdjęcie W miejscach publicznych wciąż należy nosić maseczki, 29 lipca, Ukraina /Maxym Marusenko/NurPhoto /Getty Images

Tym samym bilans potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 od początku epidemii zwiększył się w tym kraju do 71 056, liczba zgonów wzrosła do 1709, a wyzdrowień - do 39 308.

Obecnie na Ukrainie zainfekowanych jest 30 039 osób, o 600 więcej niż dzień wcześniej.

Najwięcej nowych przypadków zakażeń potwierdzono minionej doby w obwodzie lwowskim - 145, iwano-frankowskim - 123, odeskim - 101 i w Kijowie - również 101.

W czwartek poinformowano o rekordowej liczbie 1197 przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 i 23 zgonach, a w piątek o 1090 infekcjach i 20 zgonach. Wcześniej największy dzienny przyrost odnotowano 26 czerwca - 1109 zakażonych.