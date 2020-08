Ministerstwo Zdrowia Ukrainy opublikowało zaktualizowaną listę państw "zielonej" i "czerwonej" strefy. Według niej Polska znalazła się w strefie czerwonej. Po przybyciu na Ukrainę z krajów "czerwonej" strefy wymagana będzie 14-dniowa samoizolacja lub negatywny wynik testu na koronawirusa wykonany w ciągu 48 godzin.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Valery Sharifulin\TASS /Getty Images

Oprócz Polski do "czerwonej strefy" trafiły, między innymi, Chiny, Węgry, Gruzja, Niemcy, Czechy, Litwa, Bułgaria, Albania, Czarnogóra, Francja i Rosja.

W "zielonej" znalazły się, między innymi, Szwecja, Portugalia, Chorwacja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy.



Według nowych zasad sprawdzany jest procentowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Jeżeli jest on wyższy niż 30 procent, to dane państwo jest zaliczane do "czerwonej strefy".



Ministerstwo Zdrowia Ukrainy będzie aktualizować tę listę co siedem dni.