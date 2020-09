Rząd Stanów Zjednoczonych powiadomił służby ochrony zdrowia 50 stanów o możliwości rozpoczęcia szczepień na koronawirusa już na początku listopada. Władze federalne poinformowały, że w pierwszej kolejności zaszczepieni mieliby zostać pracownicy służby zdrowia i inne grupy podwyższonego ryzyka.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Valerie MACON / AFP /AFP

W piśmie skierowanym do władz stanowych rządowe Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wskazało na dwie możliwe szczepionki, które określono "szczepionka A" i "szczepionka B". Ich specyfikacja odpowiada szczepionkom, które testują obecnie firmy Pfeizer i Moderna.



Szczepienia miałyby się odbywać w szpitalach, przychodniach i mobilnych klinikach. Według rządowych wytycznych objęłyby one w pierwszej kolejności pracowników służby zdrowia, funkcjonariuszy policji i innych służb bezpieczeństwa państwa, osoby powyżej 65. roku życia i inne społeczności szczególnie narażone na zarażenie koronawirusem.





Szczepienia przed zakończeniem testów

Centum Kontroli i Zapobiegania Chorobom zaznaczyło, że terminy dystrybucji szczepionki nie zostały jeszcze wyznaczone i że na razie są one niepewne. Władze stanowe proszono jednak, by były przygotowane na rozpoczęcie szczepień 1 listopada.



Eksperci zwracają uwagę, że rozpoczęcie szczepień przed zakończeniem trzeciej fazy testów dotyczących potencjalnych skutków ubocznych może podważyć zaufanie opinii publicznej do szczepień, tym bardziej, że miałoby to nastąpić na dwa dni przed wyborami prezydenckimi.