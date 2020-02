​Władze Algierii potwierdziły pierwszy przypadek koronawirusa. To drugi przypadek patogenu na kontynencie afrykańskim po Egipcie.

Zdjęcie Koronawirus rozprzestrzenia się na kolejne kraje / STR /AFP

Zarażona osoba to mężczyzna, obywatel Włoch, który przybył do Algierii 17 lutego - podała algierska telewizja państwowa, powołując się na ministra zdrowia. Obecnie przebywa on pod kwarantanną.

Wkrótce więcej informacji.