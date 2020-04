Koronawirus w Austrii. Rząd: Zakażeń może być znacznie więcej

Reprezentatywne wyrywkowe badanie wskazuje, że faktyczna liczba zakażeń koronawirusem w Austrii na początku kwietnia była znacznie wyższa niż podawana oficjalnie i wynosiła najprawdopodobniej ok. 28,5 tys., bez uwzględnienia osób leczonych w szpitalach. Informację przekazał austriacki minister oświaty i nauki Heinz Fassmann.

Zdjęcie Według wyrywkowego badania, zakażeń koronawirusem w Austrii może być znacznie więcej. /Guo Chen/Xinhua News /East News

Według oficjalnych danych, potwierdzonych przypadków nosicielstwa koronawirusa było 1 kwietnia około 10,5 tys., a 6 kwietnia około 12,2 tys.

Heinz Fassmann powołał się na badanie przeprowadzone w Austrii przez instytut badań społecznych SORA, wśród 1544 osób wyselekcjonowanych w taki sposób, by w poszczególnych krajach związkowych ich liczba dokładnie odzwierciedlała proporcjonalny udział danego kraju w całości ludności państwa. Nosicielstwo koronawirusa wykryto u 0,32 proc. z nich. Zastosowanie tego wskaźnika wobec ogółu mieszkańców Austrii daje około 28,5 tys. zarażonych.

Jednak biorąc pod uwagę zakładany przez SORA margines błędu, rzeczywisty wskaźnik zawierał się z 95-procentowym prawdopodobieństwem w granicach od 0,12 do 0,76 proc., co w liczbach bezwzględnych wynosi od 10,2 tys. do 67,4 tys.

Instytut SORA zrealizował zlecone mu przez resort oświaty badanie, korzystając z pomocy Czerwonego Krzyża, Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu oraz innych instytucji.