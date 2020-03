Koronawirus w Belgii: 309 nowych infekcji i siedem zgonów w ciągu doby

309 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Belgii w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformował we wtorek federalny resort zdrowia tego kraju. Liczba osób, u których stwierdzono do tej pory infekcje, wynosi 1795. Siedem kolejnych osób zmarło.

Zdjęcie Koronawirus w Belgii /STEPHANIE LECOCQ /PAP/EPA



W szpitalach przebywa obecnie 634 pacjentów z COVID-19, chorobą wywołaną przez nowy koronawirus. To o 187 więcej w porównaniu do wczoraj. 130 osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a to wzrost o 30 osób. 88 osób jest podłączonych do respiratorów, a 22 więcej, niż dzień wcześniej.

Reklama

Liczba ofiar śmiertelnych również rośnie: w sumie 21 Belgów zmarło z powodu nowego wirusa korony.

W Belgii w środę o godz. 12 zaczęły obowiązywać specjalne procedury dotyczące wychodzenia z domu i przemieszczania się w związku z pandemią koronawirusa. Ograniczenia dotyczące całej ludności mają potrwać co najmniej do 5 kwietnia.

Z Brukseli Łukasz Osiński