W Belgii w środę o godz. 12 zaczęły obowiązywać specjalne procedury dotyczące wychodzenia z domu i przemieszczania się w związku z pandemią koronawirusa. Ograniczenia dotyczące całej ludności mają potrwać co najmniej do 5 kwietnia.

Zdjęcie Pustki na belgijskich ulicach /Thierry Monasse /Getty Images

Wychodzenie ludzi z domów ograniczone jest do nagłych wypadków: w celu pójścia do sklepu spożywczego, apteki, poczty, banku lub na stację benzynową. W pomieszczeniach i na zewnątrz musi być zachowana co najmniej 1,5-metrowa odległość między ludźmi.

Spacer dozowlony

Zakazano spotkań, ale możliwa jest aktywność fizyczna na zewnątrz taka jak spacer, jogging, jazda na rowerze, ale tylko z osobą, z którą mieszka się pod jednym dachem.

W ślad za innymi krajami europejskimi rząd Belgii ogłosił w ubiegłym tygodniu zamknięcie do 3 kwietnia wszystkich szkół kawiarni, restauracji i części sklepów. Szkoły mają być zamknięte na pięć tygodni. Egzekwowaniem wprowadzonych przepisów ma się zająć policja.

14 ofiar COVID-19

W środę w Belgii odnotowano 243 nowe zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformował federalny resort zdrowia tego kraju. Liczba osób, u których stwierdzono do tej pory infekcje, wynosi 1468.

Stwierdzono również cztery zgony, co zwiększyło całkowitą liczbę osób, które zmarły na skutek koronawirusa w Belgii, do 14.