Liczba osób zakażonych koronawirusem w Brazylii przekroczyła w piątek (19 czerwca) milion - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 1206 nowych przypadków śmiertelnych COVID-19.

Według danych resortu, w ciągu minionych 24 godzin w Brazylii odnotowano rekordowy przyrost zakażeń - 54 771. Tym samym zakażonych koronawirusem w sumie zostało 1 032 913 osób. Natomiast liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 50 tys. - obecnie wynosi 48 954.

Eksperci: Liczba infekcji znacznie wyższa

Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych. Według wielu ekspertów, rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa.

"Jeden milion to znacznie mniej niż w rzeczywistości" - powiedział prof. Alexandre Naime Barbosa z Uniwersytetu w Sao Paulo. "Dane o ilości zakażeń są zaniżone pięcio- a nawet dziesięciokrotnie. Prawdziwa liczba infekcji to prawdopodobnie co najmniej trzy miliony, a może nawet 10 milionów ludzi" - stwierdził.

Krytyka pod adresem prezydenta

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro od wielu tygodni jest krytykowany przez większość społeczeństwa za bagatelizowanie zagrożenia, stwarzanego przez koronawirusa. Szef państwa wielokrotnie atakował m.in. gubernatorów stanów, których oskarżał o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 i "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".

Jego naciski spowodowały, że wielu gubernatorów i burmistrzów zniosło ograniczenia gospodarcze. Eksperci ostrzegają jednak, że zbyt wczesny powrót do stanu sprzed pandemii grozi przyspieszeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i zwiększeniem liczby ofiar śmiertelnych.

Już kilka tygodni temu brazylijski rząd zapowiadał, że z powodu pandemii gospodarka tego kraju w tym roku skurczy się o 4,7 proc., natomiast z badań przeprowadzonych przez brazylijski bank centralny wynika, że może to być nawet 6 proc.

Sytuacja na świecie

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore, liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie wynosi ponad 8,6 mln.

Do tej pory w trzech krajach zanotowano ponad 500 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - 2 215 567, a kolejne dwa kraje na tej liście to wspomniana już Brazylia i Rosja (568 292).

W dwóch krajach liczba osób zakażonych przekracza 300 tys. To Indie (ponad 380 tys.) i Wielka Brytania (ponad 303 tys.). Natomiast w pięciu krajach liczba infekcji jest wyższa niż 200 tys.: w Hiszpanii, Peru, we Włoszech, Chile i Iranie.

Według danych Uniwersytetu, do tej pory na COVID-19 zmarło 459 468 osób. Najwięcej zgonów zanotowano w USA - ponad 119 tys. Wyleczonych do tej pory na całym świecie zostało ponad 4,2 osób. Najwięcej w USA - niemal 600 tys.

