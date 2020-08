Koronawirus w Brazylii. Pandemia zbiera żniwo wśród rdzennej ludności Amazonii

W ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano w Brazylii 43 412 nowych przypadków koronawirusa i 855 kolejnych zgonów - poinformowało w piątek (28 sierpnia) ministerstwo zdrowia tego kraju. Szczególnie tragiczne żniwo pandemia zbiera wśród rdzennej ludności Amazonii.

Poprzedniej doby w Brazylii nowych przypadków było 44 235 a zgonów 984.

Łczna liczba osób zmarłych wzrosła do 119 tys. 504 a osób zakażonych do 3 mln 804 tys. 803.

Szczególnie tragiczne żniwo pandemia zbiera wśród rdzennej ludności Amazonii, gdzie dostęp do usług medycznych i opieki lekarskiej jest znacznie utrudniony, a często niemożliwy.

Zdaniem wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji i zgonów w Brazylii jest znacznie wyższa. Niektórzy oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.

Licząca 212 milionów mieszkańców Brazylia należy do krajów najbardziej dotkniętych epidemią. Więcej zakażeń i zgonów jest tylko w USA.

Trudna sytuacja również w Meksyku

Nowe dane pokazują także skalę pandemii w Meksyku. Ostatniej doby potwierdzono tam 5 824 nowe przypadki i 552 zgony. Łączna liczba zakażonych wzrosła oficjalnie do 585 738 a zmarłych do 63 146.



Jak przyznają same władze, rzeczywista skala pandemii jest jednak prawdopodobnie znacznie większa ze względu na niewielką liczbę testów wykonywanych w kraju - jedną z najniższych w całej Ameryce Łacińskiej.

Od początku pandemii do końca lipca w Meksyku odnotowano ponad 70 tys. więcej zgonów niż zazwyczaj w takim okresie.

Wcześniej pojawiały się sugestie, że szczyt pandemii Meksyk ma już za sobą czego miał dowodzić pewien spadek liczby zachorowań i zgonów. Jednak ostatnie dane nie potwierdzają tego.

Meksyk pozostaje jednym z najciężej doświadczonych przez pandemię krajów świata. Więcej zgonów związanych z koronawirusem odnotowano tylko w USA i Brazylii.