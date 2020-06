Po podjętej na wniosek opozycji i Kolegium Adwokatury interwencji Sądu Najwyższego (Trybunału Federalnego) i Prokuratury Federalnej prezydent Jair Bolsonaro wycofał się po czterech dniach ze swej decyzji o utajnianiu części danych na temat epidemii COVID-19 w Brazylii.

Zdjęcie Całkowita liczba zakażonych w Brazylii wynosi obecnie 739 503, a liczba wszystkich zgonów - 38 406. /Joedson Alves /PAP/EPA

Brazylijska stacja telewizyjna o największej oglądalności - TV Globo - podała we wtorkowym dzienniku wieczornym pełne dane na temat zakażeń i liczby zgonów. Poinformowała również, że samym tylko stanie Sao Paulo zarejestrowano rekordową liczbę zgonów w ciągu jednej doby: zmarły tam 334 osoby, a ogólna liczba zakażeń w tym stanie wynosi 9522.

Poinformowano też, że nie zważając na te okoliczności, burmistrz Sao Paulo Bruno Covas wydał we wtorek (9 czerwca) zgodę, by sklepy były otwarte przez cztery godziny dzienne - od godz. 11 przed południem do godz. 15 po południu. Na czwartek (11 czerwca) planowane jest tam ponowne otwarcie wielkich galerii handlowych - warunkiem jest przestrzeganie przez klientów, sprzedawców i właścicieli sklepów całego szeregu ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych.

Cenzurowanie danych dot. epidemii

Jair Bolsonaro uzasadniał swoją ubiegłotygodniową decyzję o podawaniu w komunikatach Ministerstwa Zdrowia tylko dobowych zestawień nt. zakażeń koronawirusem i zgonów, jakie miały miejsce w kraju, tym, że w całkowitym bilansie uwzględniano wcześniejsze, zawyżone dane z prowincji. W jego ocenie gubernatorzy stojący na czele większości spośród 26 stanów Brazylii celowo zawyżali dane liczby dotyczące epidemii, by uzyskać od rządu wyższe dotacje na walkę z COVID-19.

Decyzja prezydenta spotkała się ze stanowczym sprzeciwem najwyższych brazylijskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz krytycznym odbiorem mediów. Czołowe brazylijskie dzienniki porozumiały się niezwłocznie w sprawie ścisłej współpracy w informowaniu społeczeństwa o rzeczywistych rozmiarach epidemii; postanowiono publikować na ten temat wspólne komunikaty, rezygnując z wszelkiego współzawodnictwa między tytułami prasowymi.

O zmianę decyzji w sprawie cenzurowania danych dotyczących epidemii zaapelował do prezydenta Bolsonaro przewodniczący Najwyższego Trybunału Federalnego - Dias Toffoli. Sędzia podkreślił, że w obliczu zagrożenia, jakie stanowi COVID-19, Brazylii "potrzebne jest polityczne zawieszenie broni między gałęziami władzy".

Zmiana decyzji prezydenta

Na zwołanym we wtorek (9 czerwca) posiedzeniu rządu w pałacu prezydenckim Planalto w stolicy kraju Bolsonaro powiadomił o odstąpieniu od zmian w polityce informowania o epidemii. Zapewnił też, że jest zwolennikiem "całkowitej przejrzystości" w udostępnianiu danych o epidemii. Dodał, że "nie obawia się prawdy".

Jak poinformowało we wtorek brazylijskie Ministerstwo Zdrowia - dobowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem wyniósł w tym kraju 32 091. W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu COVID-19 zmarły 1272 osoby.

Całkowita liczba zakażonych w Brazylii wynosi obecnie 739 503, a liczba wszystkich zgonów - 38 406. Brazylia zajmuje obecnie drugie miejsce - po Stanach Zjednoczonych - na liście państw z największą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 i trzecie miejsce wśród krajów z najwyższą liczbą śmierci wywołanych przez COVID-19.

