Koronawirus w Chinach i Korei Południowej. Notują nowe zakażenia

W Chinach kontynentalnych znacznie wzrosła liczba tzw. "importowanych" przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podała we wtorek rano państwowa komisja zdrowia, poprzedniego dnia infekcje wykryto u 74 osób, które przybyły z zagranicy. Wzrost liczby nowych zakażeń odnotowano także w Korei Południowej.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

W Chinach po raz pierwszy od dłuższego czasu zarejestrowano jednak kilka lokalnych przypadków zakażenia, według chińskich władz sanitarnych - cztery.

Reklama

Ponownie odnotowano także zgony. Jak podała we wtorek państwowa komisja zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła o siedem do 3277, zaś liczba potwierdzonych przypadków infekcji od początku epidemii wzrosła do 81 171.

Ponad 73 tysiące z tych osób uznano już za zdrowe.

Korea Południowa: Wciąż istnieje niebezpieczeństwo

W poniedziałek zarejestrowano 76 nowych infekcji, o 12 więcej niż dzień wcześniej.

W sumie liczba infekcji w Korei Południowej przekroczyła 9 tysięcy, natomiast liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w poniedziałek o dziewięć do 120.

Tak jak wcześniej, najwięcej nowych przypadków wykryto w mieście Daegu na południowym wschodzie kraju, szczególnie dotkniętym przez epidemię.

Poniedziałek był 12 dniem z rzędu, w którym liczba nowych zakażeń wahała się w graniach 100 i była znacznie niższa w porównaniu ze szczytowym dniem 29 lutego, kiedy wyniosła 909.

Jednak władze w Seulu ostrzegają, że w dalszym ciągu istnieje niebezpieczeństwo "importowanych" przypadków, czyli osób zainfekowanych przybywających z zagranicy, oraz powstawania nowych lokalnych ognisk epidemii.