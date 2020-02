Koronawirus w Europie. Co wiadomo do tej pory?

Koronawirus zatacza w Europie coraz szersze kręgi. Codziennie docierają do nas informacje na temat przypadków w kolejnych krajach. Gdzie do tej pory wykryto przypadki Covid-19? Jak wygląda walka ze śmiertelnym wirusem na starym kontynencie?

Podróżni przybywający z Włoch na lotnisku w Hiszpanii

Koronawirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei w Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc.

Mapa, która pozwala na żywo śledzić częstotliwość występowania zakażeń, mocno czerwieni się na terenie Azji.

W samych Chinach kontynentalnych zmarło już 2715 osób. Liczba zainfekowanych, według najnowszych danych, wzrosła tam do 78 064.

Mapa zakażeń koronawirusem w środę 26 lutego

Koronawirus we Włoszech

W Europie także pojawiły się przypadki zachorowań na koronawirusa. Niestety, są też ofiary śmiertelne.

Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech. Koronawirus bardzo szybko nabrał tam mocy. Pierwszy przypadek pojawił się w Codogno.

Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 322. Mapa zakażeń wskazuje, że do tej pory we Włoszech zmarło 10 osób. We wtorek 25 lutego włoska agencja Ansa informowała, że jest 11 ofiar.

W Lombardii, która jest najbardziej dotknięta koronawirusem, szkoły wszystkich szczebli i uniwersytety są zamknięte. W mieście Busto Arsizio uczniowie uczą się w domu, łącząc się z nauczycielami przez internet.

W ogniskach zachorowań wprowadzono tzw. czerwone strefy. Objęły one 11 miejsc. Mieszkańców obowiązuje surowy zakaz opuszczania tych miejscowości i wjazdu do nich pod groźbą kar finansowych.

"Czerwonych stref" pilnuje kilkadziesiąt patroli. Zamknięte są szkoły, urzędy, prywatne firmy i inne miejsca pracy oraz obiekty sportowe. Nie działa transport publiczny, na stacjach w tym rejonie nie zatrzymują się pociągi.

Przypadki w kolejnych państwach

W Niemczech potwierdzono 18 przypadków zakażenia koronawirusem. Nie zarejestrowano żadnej ofiary śmiertelnej. 14 osób udało się wyleczyć.

We Francji, jak podaje Reuters, zanotowano dotąd 17 przypadków zakażenia. Zmarły dwie osoby.

W Wielkiej Brytanii stwierdzono do tej pory 13 przypadków (osiem osób wyzdrowiało).

Służby sanitarne w jednym z hoteli w Palermo

Czerwonym punktem na koronawirusowej mapie jest również Hiszpania. Bilans przedstawia się tam następująco - dziewięć potwierdzonych przypadków, dwie wyleczone osoby i żadnej ofiary śmiertelnej.

Pierwsze dwa przypadki koronawirusa stwierdzono we wtorek 25 lutego w Austrii. Władze kraju związkowego Tyrol poinformowały o potwierdzeniu nosicielstwa koronawirusa u dwóch zamieszkałych w Innsbrucku 24-letnich osób, z których jedna ma pochodzić z włoskiej Lombardii.

O jednej osobie zakażonej koronawirusem donoszą również: Belgia, Finlandia, Szwecja, Chorwacja i Szwajcaria.

Są to dane z godz. 9 w środę 26 lutego. Koronawirusa można śledzić TUTAJ.

Na zdj. szpital w Chorwacji

Co z Polską?

W Polsce do tej pory nie stwierdzono wystąpienia koronawirusa. Niemniej obywatele będą uczulani na wypadek jego wystąpienia. Rząd zapowiedział zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną na temat koronawirusa i zagrożeń z nim związanych.

Główny Inspektorat Sanitarny zalecił m.in. wstrzymanie się z wyjazdami do Włoch. Podobne zalecenia dotyczą także m.in. Chin, Japonii, Tajlandii i Korei Południowej. Osoby wracające z rejonów, gdzie występuje ognisko zarażenia koronawirusem, proszone są o kontakt z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Na wszystkich lotniskach wprowadzono procedury kontroli osób powracających z krajów zagrożonych koronawirusem. Procedury dotyczą m.in. pomiaru temperatury, a osoby ze wskazaniami podejrzenia zarażenia się koronawirusem są kierowane na badania lekarskie.