W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny, a w ślad za nim Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zalecają podróżowania do kilku krajów. Wśród nich przeważają państwa Azji, jednak zalecenia dotyczą także Europy. Sprawdź, w które rejony świata lepiej nie jechać.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się pod koniec grudnia w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Od tego czasu niebezpieczny wirus rozprzestrzenia się na kolejne kraje, wywołując niepokój wśród obywateli.

Zakażenia odnotowano na sześciu kontynentach. 4 marca pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce.

Przypadki zakażenia pojawiły się w wielu krajach, do których chętnie podróżują Polacy.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do następujących państw:

- Chin,

- Hongkongu

- Korei Południowej,

- Włoch,

- Iranu,

- Japonii.

Sanepid zaleca także zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich w przypadku osób przebywających na terenie Niemiec.

Na te same kraje zwraca uwagę również Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Przed podjęciem decyzji o wyjeździe zagranicznym MSZ i GIS proszą Polaków o lekturę komunikatów zamieszczanych na ich stronach internetowych, by upewnić się, że planowane miejsce pobytu jest bezpieczne.

Gdzie jest koronawirus?

Rozprzestrzenianie się koronawirusa można śledzić na żywo. Umożliwia to mapa dostępna TUTAJ.

Jak możemy z niej wyczytać, do tej pory na świecie potwierdzono ponad 95 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej jest ich w Chinach kontynentalnych - ponad 80 tys. Tam też największa jest liczba ofiar - ponad trzy tys.

Ponad sześć tys. przypadków zakażenia odnotowano w Korei Południowej. W Iranie ponad 2,9 tys.

Z państw europejskich najtrudniejsza sytuacja jest we Włoszech. Tamtejszy rząd wydanym po północy dekretem wprowadził nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wszystkie szkoły i uczelnie będą zamknięte w kraju do 15 marca, natomiast do 3 kwietnia wszystkie zawody sportowe, łącznie z meczami piłki nożnej, będą odbywać się bez udziału publiczności.

We Włoszech zmarło już 107 osób zakażonych koronawirusem, a w całym kraju odnotowano ponad trzy tys. zakażonych.

GIS i MSZ wspominają również o Hongkongu i Japonii. Dotychczasowy bilans w Japonii to ponad 300 zarażonych i sześć ofiar śmiertelnych. W Hongkongu to 105 chorych oraz dwie ofiary śmiertelne.

A gdzie do tej pory koronawirus się nie pojawił? Zobrazowaliśmy to na poniższej mapie. "Zieloną wyspą" są wciąż m.in. Słowacja, Bułgaria czy Albania.

Najnowsze informacje na temat koronawirusa w Europie i na świecie gromadzimy codziennie w naszym raporcie specjalnym.