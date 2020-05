Koronawirus w Europie. Kolejne kraje znoszą ograniczenia

Niemcy, Włochy, Hiszpania, Austria, Belgia, Portugalia, Grecja i inne europejskie kraje od 4 maja 2020 łagodzą ograniczenia nałożone na obywateli w związku z epidemią koronawirusa.

Zdjęcie Przechodnie i rowerzyści w Sewilli, Hiszpania, 26 kwietnia 2020 /CRISTINA QUICLER/ AFP /AFP

Niemcy

W Niemczech otwarte zostaną muzea, świątynie, salony fryzjerskie, ogrody zoologiczne czy memoriały. W części krajów związkowych (Saara, Saksonia-Anhalt, Brema) stopniowo od jutra będą otwierane szkoły. Część obiektów kulturalnych, bary, restauracje, boiska, place zabaw pozostają zamknięte. Gromadzenie się w większe skupiska jest zakazane do końca sierpnia. Zostaje wprowadzony nakaz zakładania maseczek w sklepach i w transporcie publicznym.

Większość sklepów o powierzchni poniżej 800 metrów kwadratowych została otwarta 20 kwietnia.



Włochy

We Włoszech będzie wolno spotykać się w gronie rodzinnym oraz - w ograniczony sposób - w gronie znajomych. Zostaną otwarte parki - jednak z obowiązkiem zachowywania społecznego dystansu. Można będzie bez ograniczeń jeździć na rowerze, spacerować i uprawiać jogging.



W gospodarce zostają uruchomione sektory: produkcji i budowlany, a także handel hurtowy dla tych sektorów.



Wznowione zostaną indywidualne treningi sportowe, we wszystkich dyscyplinach, również dla piłkarzy.



Podróżowanie pozostaje ograniczone do gminy zamieszkania i jest zawężone do spraw zawodowych i zdrowotnych. 1 czerwca otwarte zostaną restauracje, które od jutra będą mogły oferować jedzenie jedynie na wynos, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Szkoły są zamknięte do września.

Hiszpania

W Hiszpanii zostaną jutro otwarte punkty usługowe, takie jak fryzjerzy, pod warunkiem, że klienci będą przyjmowani pojedynczo i po wcześniejszym umówieniu.

Na Balearach i wyspach Kanaryjskich otwarte zostaną sklepy, muzea, hotele, tarasy, ogródki kawiarniane jednak z rygorystycznymi obostrzeniami co do liczby korzystających z nich osób. W kontynentalnej części kraju podobne poluzowania zostaną wprowadzone 11 maja. Szkoły pozostają zamknięte do września.

Do końca okresu społecznej kwarantanny obowiązuje zakaz podróżowania poza prowincję zamieszkania oraz nakaz zakładania maseczek w środkach komunikacji publicznej.

Belgia

W Belgii firmy zaczną wznawiać działalność w pełnym wymiarze, ale z zagwarantowaniem dystansu między pracownikami. Dozwolona będzie aktywność sportowa na świeżym powietrzu, ale bez kontaktu fizycznego - na przykład tenis.

Wprowadzony zostaje natomiast nakaz noszenia maseczek w transporcie publicznym dla osób powyżej 12. roku życia.

Większość sklepów zostanie otwarta dopiero w następny poniedziałek.



Od 18 maja otwarte zostaną muzea, będzie też można organizować prywatne spotkania w większym gronie. Lekcje wznowią niektóre szkoły, z zastrzeżeniem, ze w klasie nie będzie przebywało więcej niż 10 uczniów.

Portugalia

W Portugalii od jutra zostaną otwarte sklepy o powierzchni do 200 metrów kwadratowych, ale ich klienci będą usieli zakładać maseczki. Otwarte zostaną księgarnie, salony samochodowe, także gabinety fryzjerskie i kosmetyczne - z zastrzeżeniem, że klientów będą przyjmowały po wcześniejszym umówieniu.



Ponownie wznowi pracę część usług publicznych - na przykład urzędy skarbowe.



18 maja rozpoczną się pierwsze, po ponad dwumiesięcznej przerwie, zajęcia w części szkół. W pierwszej kolejności na lekcje pójdą uczniowie dwóch najstarszych klas gimnazjów. Otwarte zostaną też muzea, galerie, restauracje i kawiarnie. 1 czerwca do pracy wracają żłobki, teatry i kina.

Węgry

Na Węgrzech - poza Budapesztem - otwarte zostaną ogródki kawiarniane, plaże, łaźnie. Sportowcy wznowią swoje treningi. Zostaje wprowadzony nakaz noszenia maseczek w sklepach i w transporcie publicznym.

Grecja

W Grecji otwarte zostaną księgarnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy z elektroniką, artykułami sportowymi oraz centra ogrodnicze. Tydzień później otwarte zostaną wszystkie pozostałe sklepy, za wyjątkiem galerii handlowych, które wznowią pracę 1 czerwca.

Austria

W Austrii, 100 tysięcy uczniów ostatnich powróci do szkolnych klas, by przygotować się do egzaminów. Tydzień później do szkół powróci 700 tysięcy dzieci w wieku od 6. do 14. lat. 29 maja do szkolnych ławek powróci 300 tysięcy uczniów powyżej 14. roku życia.



Klasy będą podzielone na dwie grupy - każda grupa klas będzie uczęszczała do szkół przez pół tygodnia, aby w szkołach możliwe było zachowanie dystansu społecznego.

Islandia

Na Islandii zajęcia wznawiają uniwersytety, otwarte zostają muzea, salony fryzjerskie