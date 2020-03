Koronawirus w Europie: Rośnie liczba ofiar i zakażonych

W Europie rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans to 197 zmarłych, 4636 zakażonych i ponad 500 wyleczonych od początku kryzysu. W sobotę z poszczególnych krajów spływają najnowsze dane.

Francja

Dwie kolejne osoby zmarły we Francji w wyniku choroby wywołanej koronawirusem; liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 11 - poinformowało w sobotę francuskie ministerstwo zdrowia.

Jedna z osób, o których śmierci poinformowano w sobotę, zmarła na północy Francji, a druga w Normandii - oznajmiło ministerstwo.



Resort dodał, że we Francji potwierdzono w sumie 716 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ta wzrosła od piątku o 103.



Niemcy

Liczba zakażonych koronawirusem w Niemczech wzrosła do 684; od piątkowego wieczoru potwierdzono 45 kolejnych przypadków - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

Jak oświadczył RKI, najwięcej przypadków zanotowano na zachodzie i południu Niemiec, w tym 346 w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz po ponad 100 w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, gdzie stwierdzono pierwsze zakażenia w Niemczech.

W sumie liczba zakażeń w RFN jest ponad dziesięciokrotnie wyższa niż tydzień temu; 29 lutego informowano o 66 przypadkach.

W Niemczech nie odnotowano dotychczas zgonu z powodu koronawirusa.

Hiszpania

Służby medyczne Hiszpanii potwierdziły w sobotę cztery kolejne w tym kraju zgony z powodu koronawirusa. Łącznie do sobotniego popołudnia z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, a blisko 500 zostało zakażonych.

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia Hiszpanii, wszyscy dotychczas zmarli pacjenci to osoby w wieku emerytalnym, mające od 69 do 99 lat.

Najwięcej ofiar śmiertelnych pochodziło z Madrytu - pięć. Dwóch innych pacjentów zmarło w Kraju Basków, na północy Hiszpanii, zaś pozostali w Walencji, na wschodzie kraju, a także w północno-wschodnich regionach Katalonia i Aragonia.

W ciągu zaledwie jednej doby liczba zainfekowanych koronawirusem w Hiszpanii powiększyła się o 120 osób. Najwięcej nowych przypadków zachorowań odnotowano w aglomeracji Madrytu, a także w Kraju Basków, Walencji oraz w regionie La Rioja, na północy.

Pomimo szybkiego rozprzestrzeniania się choroby resort zdrowia Hiszpanii wyraził w sobotę zgodę na organizację w kraju licznych niedzielnych marszów oraz wieców z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W niektórych wspólnotach autonomicznych regionalne władze sugerowały odwołanie tych masowych imprez z obawy o wzrost zakażeń COVID-19.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 206. W piątek informowano o 163 przypadkach.

W wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarły dotąd dwie osoby: kobieta w wieku ponad 70 lat, która w środę zmarła w szpitalu w Reading, oraz mężczyzna po 80. roku życia, który zmarł w czwartek w Milton Keynes.

Holandia

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Holandii wzrosła od piątku o 60 i wynosi 188 - poinformował w sobotę holenderski instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM).

RIVM podał, że większość zakażeń była powiązana z osobami, które przyjechały do Holandii z innych krajów - najczęściej z północy Włoch.



W piątek RIVM poinformował o śmierci pierwszej osoby w Holandii w wyniku choroby wywołanej koronawirusem.



Jak podaje agencja Reutera, do soboty rano potwierdzono ok. 102 tys. przypadków infekcji koronawirusem w ok. 90 krajach, a ponad 3,4 tys. zakażonych zmarło, w zdecydowanej większości w Chinach.

Polska

W sobotę potwierdzono nowy, szósty przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent hospitalizowany jest w Ostródzie, przyjechał z Niemiec. Dotychczas był w kwarantannie domowej, czuje się dobrze.

Pierwszy przypadek nowego koronawirusa w Polsce potwierdzono w środę. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze; przyjechał z Niemiec.

W piątek potwierdzono kolejne cztery przypadki: dwoje pacjentów przebywa w szpitalu w Szczecinie (przyjechali w Włoch), jeden w szpitalu Wrocławiu (przyleciał z Wielkiej Brytanii), jedna pacjentka w szpitalu w Ostródzie (osoba ta podróżowała autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce).